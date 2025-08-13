Sevilla staat voor aartsmoeilijke opgave: Club van Dodi Lukebakio begint met 12 spelers aan het nieuwe seizoen

Komend weekend start het seizoen in heel wat buitenlandse topcompetities. Zo ook in de Spaanse La Liga. Daar is het onder meer uitkijken naar het noodlijdende Sevilla, dat door financiële perikelen met een personeelstekort zit.

Het Sevilla van Dodi Lukebakio bevindt zich in zwaar weer. Door de financiële regelgevingen bij de Spaanse voetbalfederatie heeft elk team een salarisplafond om faillissementen tegen te gaan. Maar bij Sevilla ligt dat plafond voor het komende seizoen erg laag.

Zo mag de Spaanse ploeg slechts 684 duizend euro uitbetalen aan zijn spelers, hoofdcoach en assistenten tijdens het komende seizoen. Dat schrijft Sporza. Ter vergelijking: Real Madrid heeft een salarisplafond van bijna 755 miljoen euro. Espanyol, de ploeg met het op één na laagste loonplafond, mag iets minder dan acht miljoen euro besteden.

De reden voor dit alles is omdat Sevilla de voorbije seizoenen boven zijn stand leefde. Hoewel er geen grote successen meer behaald werden, betaalden de Spanjaarden wel nog grote lonen. En dat wordt nu, door het blijvend uitblijven van de gewenste successen, afgestraft. Op dit moment heeft Sevilla amper twaalf spelers kunnen inschrijven zonder het salarisplafond te overschrijden.

Dodi Lukebakio is één van die twaalf spelers, Stanis Idumbo niet. De enige manier voor Sevilla om uit deze benarde situatie te geraken, is door enkele grootverdieners van de hand te doen en te vervangen door goedkopere alternatieven.

Komende zondag speelt Sevilla zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Het neemt het op tegen Athletic Club uit Bilbao. Als er niet snel verkocht wordt en zo ruimte wordt gecreëerd voor extra spelers, lijkt de degradatie onafwendbaar voor de Zuid-Spanjaarden.