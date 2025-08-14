Nieuwe aanvaller van Patro Eisden schrikt met wat hij meemaakt: "Heeft mij overvallen"

Patro Eisden heeft gescoord met de komst van Leandro Rousseau. De centrumspits heeft ondertussen al zeven doelpunten gescoord.

Leandro Rousseau heeft zijn nieuwe werkgever Patro Eisden nog niet ontgoocheld. De Henegouwer scoorde vijf keer in de voorbereiding en twee keer afgelopen weekend tegen Lokeren-Temse.

Een mooie binnenkomer voor Rousseau. De keuze voor Patro Eisden was snel gemaakt. “Het eerste gesprek met CEO Wouter Corstjens en coach Stijn Stijnen”, zegt Rousseau in Het Belang van Limburg over wat hem overtuigde.

“Hun aanpak en visie overtuigde me meteen. Toen ik nadien met mijn vader en mijn makelaar de auto instapte, zei ik meteen: ‘hier wil ik voetballen.’”

Leandro Rousseau voelt zich goed bij Patro Eisden

Rousseau leeft ondertussen drie maanden buiten Wallonië. Hij is onder de indruk van wat Vlaanderen hem te bieden heeft. “De hartelijkheid, zowel binnen als buiten de club, heeft mij en ook mijn vrouw overvallen.”

Hij krijgt enorm veel hulp, op alle vlakken, en dat vindt hij echt hartverwarmend. Enige barrière is wel de taal. “Ik begin het wel te verstaan, maar spreken lukt nog niet. Op woordjes als goeiendag en dank u na (lacht). Gelukkig spreken de meesten hier ook Engels, dat ik wel behoorlijk kan.”