Philippe Albert spaart Kasper Dolberg niet
Philippe Albert liet zich na de derde speeldag uit over Anderlecht. Hij heeft met name gesproken over de complementariteit tussen Adriano Bertaccini en Kasper Dolberg.

Anderlecht begint het seizoen met 6 op 9. Paars-wit had misschien wel 9 op 9 kunnen behalen zonder de nederlaag tegen promovendus Zulte Waregem. Een speler kreeg veel kritiek na deze wedstrijd: Kasper Dolberg.

Philippe Albert is duidelijk over de Deen in een interview met de RTBF: "Als je geen moeite doet om hem te laten begrijpen dat hij zijn gedrag en manier van spelen moet veranderen wanneer Anderlecht de bal verliest, dan wordt het moeilijk. Anderlecht moet het maximale halen uit deze doelpuntenmaker. Als ze hem verkopen, zou dat een enorm verlies zijn."

Het opstellen van het duo Adriano Bertaccini-Kasper Dolberg vanaf het begin van een wedstrijd zou een oplossing kunnen zijn: "Adriano Bertaccini is compatibel met iedereen. Ik denk dat hij het vuile werk voor Dolberg zal opknappen als ze samen vanaf het begin van een wedstrijd worden opgesteld."

Hoe kan Anderlecht dan spelen met twee aanvallers? "Als ze samen spelen, moet er een middenvelder uit. Ik zou zeggen Nathan De Cat of Nathan Saliba."

Nog een punt dat Philippe Albert irriteert

De voormalige Rode Duivel wijst op nog een punt dat hem irriteert: spelers die klagen over vermoeidheid. "Het is het begin van het kampioenschap. De fysieke voorbereiding was nog steeds van goede kwaliteit in alle clubs. Het laat me lachen als ik vermoeide spelers zie of spelers die kramp hebben op dit moment."

