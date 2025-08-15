Chelsea-spelers komen met mooi gebaar richting familie van overleden Diogo Jota

De spelers van de Engelse topclub Chelsea hebben zich van hun mooiste kant laten zien. Ze schenken een deel van het geld dat ze verdienden tijdens het WK voor clubs aan de nabestaanden van de overleden Liverpool-aanvaller Diogo Jota.

Een dikke maand geleden verstijfde de volledige voetbalwereld. Liverpool-speler Diogo Jota en zijn broer André Silva lieten het leven na een auto-ongeluk in Spanje.

Voor iedereen komt zo'n nieuws hard binnen. Maar het allerergst is het natuurlijk voor de nabestaanden van de broers. Zij verliezen in één klap twee mensen die een prominente rol in hun leven speelden.

De spelers van Chelsea, in de Premier League een rivaal van Liverpool in de strijd om de Europese plaatsen en meer, komen volgens het Britse The Athletic met een zeer mooi gebaar. Ze zijn naar verluidt van plan om een deel van het verdiende prijzengeld tijdens het WK voor clubs te schenken aan de familie van Jota en Silva.

Het prijzengeld dat Chelsea betaalt aan zijn spelers bedraagt 13,3 miljoen euro. Dat wordt eerlijk verdeeld onder de spelers, die onderling hebben afgesproken dat een even groot deel naar de nabestaanden van de overleden broers gaat. Dat zou uiteindelijk neerkomen op een bedrag van 400 duizend euro.

Naast die mooie geste van de Chelsea-selectie betaalt Liverpool ook nog steeds het contract van Jota uit. Dat loopt nog tot 2027. Hoewel het de broers helaas niet terugbrengt, zal het toch opnieuw een kleine pleister op de diepe wonde zijn voor de familie.