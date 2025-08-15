Telenet en Proximus reageren op deze manier na statement DAZN

DAZN en de Belgische telecomoperatoren vinden nog geen akkoord over uitzendrechten 2025-2030. Ook speeldag vier zal dus exclusief op DAZN te zien zijn.

DAZN heeft nog altijd geen akkoord gevonden met de telecomoperatoren. De voorbije weken werd er wel opnieuw gepraat, maar ook nu volgde er geen akkoord.

Significante stappen gezet

Massimo D’Amario, CEO van DAZN België, reageerde vervolgens scherp: "Ondanks het laatste voorstel van DAZN, dat significante stappen zet in de richting van de historische distributeurs, heeft geen van hen gereageerd op een manier die enig perspectief biedt op een akkoord dat binnen handbereik ligt."

Een snelle oplossing leek volgens hem onwaarschijnlijk. Nu hebben ondertussen ook de telecomoperatoren gereageerd via Het Laatste Nieuws. “Wij doen inspanningen om tot een oplossing te komen”, is Stefan Coenjaerts, woordvoerder van Telenet, duidelijk.

Onderhandelingen nog niet ten einde

“Maar de ‘korting’ die DAZN gekregen heeft bij de aankoop van de rechten zien wij nog steeds onvoldoende gereflecteerd in het voorstel dat nu op tafel ligt.”

Woordvoerder Fabrice Gansbeke van Proximus reageerde ook: "We zullen geen deal aanvaarden die nadelig is voor Proximus. We blijven een constructieve houding aannemen en hebben alternatieve modellen voorgesteld die volgens ons een win-win kunnen zijn voor alle partijen." Een snelle oplossing is er dus nog niet.