CEO van DAZN haalt uit naar telecomoperatoren: slecht nieuws voor Belgische voetbalfans

CEO van DAZN haalt uit naar telecomoperatoren: slecht nieuws voor Belgische voetbalfans
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

DAZN en de Belgische telecomoperatoren vinden nog geen akkoord over uitzendrechten 2025-2030. Daardoor blijven de Pro League-duels voorlopig exclusief op DAZN te zien.

DAZN heeft nog altijd geen akkoord gevonden met de telecomoperatoren. De rechtenhouder moet minder betalen voor de periode 2025-2030, maar zou wel meer geld hebben gevraagd aan de telco's.

Die waren daar helemaal niet blij mee, waardoor de onderhandelingen een tijdje stil lagen. De eerste speeldagen van het Belgisch voetbal waren exclusief op DAZN te zien, en dat zal ook bij de volgenden het geval zijn.

Fans blijven teleurgesteld achter, opnieuw

De voorbije weken werd er wel opnieuw gepraat, maar ook nu volgde er geen akkoord. Massimo D’Amario, CEO van DAZN België, reageerde bij Het Laatste Nieuws voor het eerst. Hij is niet mals voor de telecomoperatoren.

"Ondanks het laatste voorstel van DAZN, dat significante stappen zet in de richting van de historische distributeurs, heeft geen van hen gereageerd op een manier die enig perspectief biedt op een akkoord dat binnen handbereik ligt."

"Hoewel we op een andere uitkomst hadden gehoopt, wijzen de besprekingen van de afgelopen twee weken erop dat een snelle oplossing onwaarschijnlijk is. Terwijl we onze volgende stappen evalueren, bevestigen we opnieuw dat DAZN zich volledig blijft inzetten om het Belgische voetbal naar het geheel van de voetbalfans te brengen", besluit hij.

16 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

LIVE: Stroeykens mist strafschop: met 0-0 de rust in! Live

LIVE: Stroeykens mist strafschop: met 0-0 de rust in!

19:49
Union opnieuw enkele miljoenen rijker? Na Ivanovic staat ook deze spits in de belangstelling van Benfica

Union opnieuw enkele miljoenen rijker? Na Ivanovic staat ook deze spits in de belangstelling van Benfica

20:00
Het geheime wapen van La Louvière is bijna klaar: "Hij heeft een atypisch profiel"

Het geheime wapen van La Louvière is bijna klaar: "Hij heeft een atypisch profiel"

19:40
OFFICIEEL: Club Brugge bindt verdediger langer aan zich vast

OFFICIEEL: Club Brugge bindt verdediger langer aan zich vast

19:20
3
Opvallend: wordt deze Belgische trainer bondscoach van Luxemburg?

Opvallend: wordt deze Belgische trainer bondscoach van Luxemburg?

19:00
En ineens doet Westerlo miljoenentransfers van dubbele cijfers... Hoe is dat zo gekomen en kan het blijven duren?

En ineens doet Westerlo miljoenentransfers van dubbele cijfers... Hoe is dat zo gekomen en kan het blijven duren?

18:40
Westerlo-coach Charaï reageert duidelijk op vertrek van sterkhouder

Westerlo-coach Charaï reageert duidelijk op vertrek van sterkhouder

18:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Dussenne

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Dussenne

17:00
Ardon Jashari onthult wie voor hem vocht bij AC Milan: "Ik had hem mijn woord gegeven"

Ardon Jashari onthult wie voor hem vocht bij AC Milan: "Ik had hem mijn woord gegeven"

17:40
1
"Ik heb vaak gehuild": Jérémy Doku laat de andere kant van de medaille zien

"Ik heb vaak gehuild": Jérémy Doku laat de andere kant van de medaille zien

17:20
De medische tests staan gepland: 'Noë Dussenne gaat terugkeer maken naar JPL'

De medische tests staan gepland: 'Noë Dussenne gaat terugkeer maken naar JPL'

17:00
2
Straks naast De Bruyne? Napoli informeert naar Belgische flankaanvaller

Straks naast De Bruyne? Napoli informeert naar Belgische flankaanvaller

16:30
Rein Van Helden legt uit waarom STVV het nu zo goed doet in de Jupiler Pro League

Rein Van Helden legt uit waarom STVV het nu zo goed doet in de Jupiler Pro League

16:15
4
Het wordt concreet: Club Brugge doet bod op 18-jarige aanvaller

Het wordt concreet: Club Brugge doet bod op 18-jarige aanvaller

16:00
4
Een kans om te grijpen? Ex-speler van Standard is transfervrij na nachtmerrie in Saudi-Arabië

Een kans om te grijpen? Ex-speler van Standard is transfervrij na nachtmerrie in Saudi-Arabië

15:30
1
"Ik heb de coach om uitleg gevraagd": Speler van Lokeren niet te spreken na 90 minuten bankzitten

"Ik heb de coach om uitleg gevraagd": Speler van Lokeren niet te spreken na 90 minuten bankzitten

15:15
"Desastreuze cijfers": Peter Vandenbempt ziet dat het money-time is voor Genk-coach Fink

"Desastreuze cijfers": Peter Vandenbempt ziet dat het money-time is voor Genk-coach Fink

15:00
5
Thorsten Fink twijfelt... Mooi plan Genk mogelijk de vuilbak in aangezien de nood al hoog is (en de situatie veranderde)

Thorsten Fink twijfelt... Mooi plan Genk mogelijk de vuilbak in aangezien de nood al hoog is (en de situatie veranderde)

14:40
1
Philippe Clement kan wel héél opvallende uitdaging aangaan

Philippe Clement kan wel héél opvallende uitdaging aangaan

14:20
"Dat was niet normaal": Jérémy Doku was woedend op bondscoach Rudi Garcia

"Dat was niet normaal": Jérémy Doku was woedend op bondscoach Rudi Garcia

14:00
Heel slecht nieuws voor Zulte Waregem en Jelle Vossen

Heel slecht nieuws voor Zulte Waregem en Jelle Vossen

13:30
3
Anton Tanghe droomt van buitenlands avontuur: "Dat is mijn droombestemming"

Anton Tanghe droomt van buitenlands avontuur: "Dat is mijn droombestemming"

13:15
1
Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Club Brugge-speler: "Hij moet bij de Rode Duivels zitten"

Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Club Brugge-speler: "Hij moet bij de Rode Duivels zitten"

13:00
2
Cercle Brugge boos na derby: Vereniging gaat in beroep na beslissing over rode kaart

Cercle Brugge boos na derby: Vereniging gaat in beroep na beslissing over rode kaart

12:40
13
📷 Opmerkelijker kan bijna niet: Manchester City pakt uit met nieuwe, en héél speciale, truitjes

📷 Opmerkelijker kan bijna niet: Manchester City pakt uit met nieuwe, en héél speciale, truitjes

12:20
1
"Bereid jullie voor": Jérémy Doku heeft duidelijke boodschap voor zijn fans

"Bereid jullie voor": Jérémy Doku heeft duidelijke boodschap voor zijn fans

12:00
1
AC Milan? PSV? Heel Europa weet dat Anderlecht in een zwakke positie staat (Olivier Renard zelf ook)

AC Milan? PSV? Heel Europa weet dat Anderlecht in een zwakke positie staat (Olivier Renard zelf ook)

11:40
6
Napoli-trainer Conte daagt Lukaku uit: "Hij kan nog beter"

Napoli-trainer Conte daagt Lukaku uit: "Hij kan nog beter"

11:20
Mathys Tel slachtoffer van racisme na gemiste penalty in UEFA Supercup: Tottenham reageert

Mathys Tel slachtoffer van racisme na gemiste penalty in UEFA Supercup: Tottenham reageert

11:00
Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League

Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League

10:45
23
Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier

Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier

10:30
24
Nieuwe aanvaller van Patro Eisden schrikt met wat hij meemaakt: "Heeft mij overvallen"

Nieuwe aanvaller van Patro Eisden schrikt met wat hij meemaakt: "Heeft mij overvallen"

10:15
Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 2-club over 19-jarig talent

Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 2-club over 19-jarig talent

10:00
10
Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Begin te vrezen dat een absolute topclub hem toch nog komt halen"

Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Begin te vrezen dat een absolute topclub hem toch nog komt halen"

09:30
2
Tobe Leysen verrast met ambities van OH Leuven ondanks rode lantaarn

Tobe Leysen verrast met ambities van OH Leuven ondanks rode lantaarn

09:15
4
Philippe Albert spaart Kasper Dolberg niet

Philippe Albert spaart Kasper Dolberg niet

09:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 15/08 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Pegel Pegel over Sheriff Tiraspol - Anderlecht: 0-0 FCB vo altijd FCB vo altijd over OFFICIEEL: Club Brugge bindt verdediger langer aan zich vast Swakke25 Swakke25 over CEO van DAZN haalt uit naar telecomoperatoren: slecht nieuws voor Belgische voetbalfans SmurF SmurF over Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League Blackadder Blackadder over Rein Van Helden legt uit waarom STVV het nu zo goed doet in de Jupiler Pro League Brugesboy24/7 Brugesboy24/7 over Het wordt concreet: Club Brugge doet bod op 18-jarige aanvaller Allé Maurice Allé Maurice over Ardon Jashari onthult wie voor hem vocht bij AC Milan: "Ik had hem mijn woord gegeven" Swakke25 Swakke25 over Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 2-club over 19-jarig talent Swakke25 Swakke25 over Megadeal voor Westerlo: 'aanvaller levert tot 10 miljoen euro op' YoniVL YoniVL over Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved