CEO van DAZN haalt uit naar telecomoperatoren: slecht nieuws voor Belgische voetbalfans

DAZN en de Belgische telecomoperatoren vinden nog geen akkoord over uitzendrechten 2025-2030. Daardoor blijven de Pro League-duels voorlopig exclusief op DAZN te zien.

DAZN heeft nog altijd geen akkoord gevonden met de telecomoperatoren. De rechtenhouder moet minder betalen voor de periode 2025-2030, maar zou wel meer geld hebben gevraagd aan de telco's.

Die waren daar helemaal niet blij mee, waardoor de onderhandelingen een tijdje stil lagen. De eerste speeldagen van het Belgisch voetbal waren exclusief op DAZN te zien, en dat zal ook bij de volgenden het geval zijn.

Fans blijven teleurgesteld achter, opnieuw

De voorbije weken werd er wel opnieuw gepraat, maar ook nu volgde er geen akkoord. Massimo D’Amario, CEO van DAZN België, reageerde bij Het Laatste Nieuws voor het eerst. Hij is niet mals voor de telecomoperatoren.

"Ondanks het laatste voorstel van DAZN, dat significante stappen zet in de richting van de historische distributeurs, heeft geen van hen gereageerd op een manier die enig perspectief biedt op een akkoord dat binnen handbereik ligt."

"Hoewel we op een andere uitkomst hadden gehoopt, wijzen de besprekingen van de afgelopen twee weken erop dat een snelle oplossing onwaarschijnlijk is. Terwijl we onze volgende stappen evalueren, bevestigen we opnieuw dat DAZN zich volledig blijft inzetten om het Belgische voetbal naar het geheel van de voetbalfans te brengen", besluit hij.