Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken"

Genk heeft eindelijk zijn eerste driepunter van het seizoen beet, en dat dankzij een glansrol van El Ouahdi. De flankspeler was op het veld van OH Leuven goed voor twee treffers en schonk zijn ploeg zo de broodnodige ademruimte.

Hij scoorde zelfs vijf van de laatste zeven goals van Genk. “Ik ben blij met mijn twee goals, maar vooral met die eerste winst”, glunderde hij. “Hopelijk zijn we nu net als vorig seizoen vertrokken voor een lange reeks.”

Conference League is niet genoeg

Volgens de Genkse smaakmaker was er van onzekerheid geen sprake. “We hebben niet getwijfeld, want eigenlijk spelen we al weken enorm goed voetbal. Het moest er eens uitkomen.” De opluchting was voelbaar, zowel in de kleedkamer als bij de meegereisde fans.

De blik gaat nu richting Europa. Genk is al zeker van de League Phase van de Conference League, maar mikt hoger. “We gaan ons nu concentreren op die matchen tegen Lech Poznan. Daar is tot nu toe nog niet over gesproken, maar het mag duidelijk zijn dat we op het hoogste Europese toneel mogelijk willen spelen. De Conference League is toch een lager niveau.”

Dan toch een transfer?

Een mogelijke transfer van El Ouahdi leek deze zomer in de maak, maar bleef verrassend genoeg uit. De speler zelf houdt de boot af. “Dat je verbaasd bent dat ik er nog altijd ben? (lacht) Ik heb hier nog een contract hé en zover ik weet blijf ik.”

Over concrete pistes heeft hij naar eigen zeggen geen weet. “Ik heb geen weet van gesprekken met clubs, dus op dit moment is er niets.” Daarmee zet hij de speculaties allesbehalve kracht bij — al doet zijn lichaamstaal soms anders vermoeden.

En dat mysterieuze lachje? “(grijnst) Ik lach graag, zo ben ik. Je moet er niets achter zoeken.” Of hij er na de zomer nog zal zijn, blijft dus gissen. Maar voor nu telt vooral dat Genk eindelijk kan aanknopen met winnen.