Intriest begin van de Champions League: uitblinker Liverpool racistisch bejegend door fan in rolstoel

Het nieuwe Premier League-seizoen begon met een bizar incident in de opener van Liverpool tegen Bournemouth. Tijdens de wedstrijd richtte een fan in een rolstoel racistische opmerkingen naar Bournemouth-aanvaller Antoine Semenyo.

Semenyo, die net een inworp nam aan de zijlijn van Anfield, rapporteerde het voorval aan scheidsrechter Anthony Taylor. De wedstrijd werd even stilgelegd en de supporter werd later door de politie uit het stadion verwijderd.

Hoewel het incident de wedstrijd tijdelijk overschaduwde, reageerde Semenyo sportief en met klasse. In de tweede helft scoorde hij twee doelpunten, waaronder een indrukwekkende rush over het volledige veld, waarmee hij zijn frustratie op het veld omzette in prestatie.

Zijn ploeggenoot Adam Smith was vol lof en geschokt tegelijk. “Ik weet niet hoe hij voort gespeeld heeft en die goals nog kon scoren, als ik eerlijk ben. Dit is totaal onaanvaardbaar. Ik heb te doen met Antoine, die een beetje down is", aldus Smith.

Onderzoek door PL

De Premier League reageerde snel op het voorval: “Het incident in Anfield zal grondig worden onderzocht. We verlenen de volledige hulp aan beide clubs. Racisme heeft geen plek in onze sport én in onze maatschappij.”

Toch bleef het probleem zichtbaar, ook na de match. Op Instagram kreeg Semenyo reacties met aapjes-emoji’s, wat nogmaals duidelijk maakt dat de strijd tegen racisme in het voetbal verre van voorbij is.