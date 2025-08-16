Veelbelovende start voor Maxim De Cuyper en volledig geslaagd debuut voor Noah Sadiki in de Premier League

De Premier League is terug, en er zijn een paar spelers meer om in de gaten te houden die deze zomer naar Engeland zijn gegaan.

Dat is het geval met Maxim De Cuyper, die deze zomer Club Brugge verliet voor Brighton & Hove Albion. De Belgische verdediger stond in de basis voor de wedstrijd tegen Fulham op zaterdag.

De Cuyper speelde een zeer interessante wedstrijd, vooral aanvallend, en leek lange tijd zijn eerste clean sheet (met Bart Verbruggen achter zich) met Brighton te halen. Maar op het allerlaatste moment, in de 90e+6 minuut, maakte Muniz gelijk voor Fulham (1-1).

Aan de kant van Fulham begon Timothy Castagne op de bank en kwam pas in de 84e minuut het veld op. Maxim De Cuyper bleef de hele wedstrijd staan.

Mooie overwinning voor Sadiki

Promovendus Sunderland ontving West Ham United en boekte een ruime overwinning (3-0) bij zijn terugkeer in de Engelse elite. Een sprookje dus voor Noah Sadiki, die in de basis stond en de hele wedstrijd speelde. De voormalige speler van Union lijkt al geïntegreerd te zijn. Merk op dat Chemsdine Talbi afwezig was.

Ten slotte, laten we nog vermelden dat Aston Villa en Newcastle United gelijk speelden (0-0). Amadou Onana en Youri Tielemans stonden in de basis voor de Villains.