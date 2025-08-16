Vlak voor competitiestart: Vincent Kompany ziet belangrijke aanvaller vertrekken

Vlak voor competitiestart: Vincent Kompany ziet belangrijke aanvaller vertrekken

Vincent Kompany en Bayern München krijgen vlak voor de start van de Bundesliga een opdoffer: Kingsley Coman vertrekt naar Al Nassr, waar hij naast Cristiano Ronaldo gaat spelen.

Vincent Kompany moet vlak voor de start van de Bundesliga afscheid nemen van een belangrijke aanvaller. Kinglsey Coman trekt naar Al Nassr.

De Franse flankaanvaller lag nog onder contract tot juni 2027 bij Bayern München, maar hij werd verleid door het geld van de Saudi's. Hij zou er een monsterloon van 20 tot 25 miljoen euro per jaar kunnen verdienen.

Al Nassr zou zo'n 30 miljoen euro, plus 5 miljoen euro aan bonussen, betalen voor Coman. Toch zal het op sportief vlak een groot verlies zijn voor Der Rekordmeister.

Coman speelde sinds 2015 bij Bayern. In die tijd won hij ontzettend veel prijzen. Zo heeft hij maar liefst negen keer de Duitse landstitel mee binnengehaald. Ook won hij drie keer de Duitse beker.

Bij Al Nassr zal hij nu naast niemand minder dan Cristiano Ronaldo kunnen spelen. Het zal ongetwijfeld een grote aanpassing zijn voor de winger, na zo'n lange tijd in Duitsland.

