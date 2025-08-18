Goto helpt STVV aan de zege, maar komt meteen met de nodige zelfkritiek

In de slotminuten van de wedstrijd tegen La Louvière bezorgde invaller Keisuke Goto STVV alsnog de volle buit. De jonge Japanner toonde zich na afloop opvallend nederig, ondanks zijn beslissende rol.

STVV heeft op Stayen een felbevochten overwinning geboekt tegen La Louvière. Waar een puntendeling lange tijd onafwendbaar leek, besliste invaller Keisuke Goto in de 91ste minuut anders.

De Japanse aanvaller, gehuurd van RSC Anderlecht, trapte een voorzet van landgenoot Rihito Yamamoto beheerst in doel. Het was zijn eerste treffer voor de Kanaries en meteen een bijzonder belangrijke.

Goto wil 20 goals scoren voor STVV

Na afloop bleef Goto opvallend bescheiden. “Ik ben heel blij dat ik de ploeg aan de drie punten heb kunnen helpen,” verklaarde hij tegenover Het Belang van Limburg. “Het was een belangrijk doelpunt voor mij, zeker omdat ik vond dat ik beter had kunnen doen bij de gelijkmaker van La Louvière.”

Daarmee verwees hij naar een fase eerder in de wedstrijd, waarin hij naar eigen zeggen onvoldoende druk zette op de flankspeler die de assist gaf. De jonge Japanner toonde zich zelfkritisch en vastberaden.

“Gelukkig heb ik mijn foutje nog kunnen goedmaken,” vervolgde hij. “Wat mijn ambitie is dit seizoen? Over alle competities heen wil ik graag meer dan twintig doelpunten maken. Ik ga keihard werken om dat doel te bereiken.”