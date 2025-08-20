Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

Dimitri de Condé, Head of Football bij Racing Genk, noemt deze zomermercato "de meest onvoorspelbare die ik ooit heb meegemaakt". Vlak voor de Europese trip naar Poznan moest hij ook reageren op de geruchten rond Tolu Arokodare, die in verband wordt gebracht met Napoli.

“Zelf heb ik nog helemaal niks van hen gehoord,” zegt De Condé. “Op dit moment is er weinig concreet. Maar meestal zijn de clubs de laatsten die het weten. Eerst zijn het de makelaars, dan de spelers, en dan pas de clubs. Dat zijn we al gewoon", klinkt het met een lach bij HLN.

Het illustreert hoe onvoorspelbaar en chaotisch de transfermarkt dit jaar verloopt. Volgens De Condé komt alles uitzonderlijk laat op gang: “De spitsencarrousel draait nog niet op volle toeren, maar dat kan elk moment gebeuren.”



Transfer komt er wel

Vooral de toekomst van Arokodare blijft een heet hangijzer. Genk gaat er stilaan van uit dat er vroeg of laat een aanbieding komt die zó aantrekkelijk is dat de Nigeriaanse spits ze niet naast zich neer kan leggen.

“Als dat moment er komt, verwacht ik dat hij zijn transfer zal maken", geeft De Condé toe. “Al zijn wij als club niet echt vragende partij. We weten hoe het spel werkt en proberen ons erop voor te bereiden.”

Tot dan blijft Arokodare gewoon een sleutelspeler voor Genk. De club hoopt hem zo lang mogelijk aan boord te houden, maar beseft dat een nieuwe stap in zijn carrière waarschijnlijk onvermijdelijk is. “Het is wachten op de eerste dominosteen", besluit De Condé.