Standard steekt tandje bij: Marc Wilmots nadert het grote doel van het bestuur


Na de elf nieuwkomers die bedoeld waren om de kern van Mircea Rednic te versterken, gaat de uitdunning bij Standard door. Het vertrek zal geen inkomsten opleveren, maar zal helpen om de loonmassa te doen zakken.

De afgelopen jaren zijn de transferperiodes van Standard vaak druk geweest en ook deze zomer is dat geen uitzondering. De Luikse club heeft al elf nieuwkomers verwelkomd sinds het begin van de zomer, waarvan negen nog voor de Rouches vertrokken op stage in Le Touquet.

Aangesteld als hoofd van de sportieve directie van Standard om Fergal Harkin op te volgen, ervaart Marc Wilmots daarom - zoals verwacht - een drukke zomer bij zijn terugkeer naar Sclessin. En met nog iets minder dan drie weken voor het einde van de transferperiode is het nog lang niet afgelopen.

Versnelling bij Standard

Nadat hij Mircea Rednic een team gaf dat in staat is mooie dingen te bereiken in de competitie, heeft Wilmots zich gericht op uitgaande transfers, die ook aanzienlijk moesten zijn om het doel van 14 miljoen euro aan verkopen te bereiken dat bij zijn aantreden door het bestuur was vastgesteld.

Na de overgang van Ilay Camara (4,5 miljoen euro) naar RSC Anderlecht, de stap van Nathan Ngoy (4,5 miljoen euro) naar Lille en de transfersom voor Aiden O'Neill (2 miljoen euro) die vorig seizoen al was geregistreerd, moest de leiding van Standard dus nog drie miljoen euro genereren en een aantal overbodige spelers van de hand doen.

Dat is de taak waaraan Marc Wilmots zich de laatste dagen heeft gewijd. In afwachting van een eventueel acceptabel bod voor een basisspeler - dat het doel van 14 miljoen euro zou bereiken - laat Standard eerst de spelers gaan die geen toekomst meer hebben op Sclessin. Het betreft Moussa Djenepo, Bosko Sutalo en Grejohn Kyei.

Het salaris van Djenepo, nog geen definitief vertrek voor Sutalo

De Malinese vleugelspeler, die in 2023 terugkeerde ondanks een niet geruststellende medische keuring, weegt zwaar door op de financiën van nummer 16, met een salaris van ongeveer 1,5 miljoen euro per jaar. Wilmots en Standard zullen geen vergoeding krijgen voor zijn transfer, maar het belangrijkste ligt elders: Moussa Djenepo zal zich aansluiten bij Ricardo Sa Pinto bij Esteghlal en de club bevrijden van een belastend salaris, het hoogste in de kleedkamer.

Hoewel zijn inkomsten lager zijn, is de situatie vergelijkbaar voor Bosko Sutalo, die niet overtuigde op Sclessin en nu elders een nieuwe bestemming kan vinden. Standard, dat hoopte bijna twee miljoen euro terug te krijgen, moet zich nu tevreden stellen met een uitleenbeurt met aankoopoptie, overeengekomen met Krakau. De waarde van deze aankoopoptie is vastgesteld op 500.000 euro.

Twee van de drie zijn dus vertrokken voor Wilmots, die nog een oplossing moet vinden voor Grejohn Kyei. Uitgeleend aan Charleroi vorig seizoen, heeft de aanvaller niet overtuigd en is hij niet opgenomen in de selectie. De interesse in hem is beperkt en de sportief directeur zal zijn netwerk moeten inzetten om een uitweg voor hem te vinden.

Léandre Kuavita, de grote verliezer van de Standard-transferperiode

Deze drie vertrekken zullen geen transfersom opleveren en zullen Standard dus niet dichter bij het doel van 14 miljoen euro brengen, maar ze zijn wel nodig om de loonmassa te verlichten. Deze drie spelers vertegenwoordigen samen bijna 2,5 miljoen euro per jaar, een enorm bedrag voor een club die nog maar net uit een een moeilijke periode komt.

Tegelijkertijd is Standard bezig met het afscheid nemen van een andere speler die Mircea Rednic niet heeft behouden: Léandre Kuavita. De middenvelder, de grote verliezer sinds de komst van de Roemeense coach, zou een nieuwe start kunnen maken bij STVV. De Kanaries willen hem graag huren, maar Standard geeft de voorkeur aan een definitieve verkoop om dichter bij zijn financiële doel te komen.

Ondanks de elf al bevestigde nieuwkomers, rust Marc Wilmots niet en blijft hij werken aan de transfer. De sportief directeur houdt een oog op de markt van vrije spelers voor een mogelijke laatste zet voor het einde van de zomertransferperiode. Op Sclessin is niemand als onverkoopbaar beschouwd: een goed bod kan de clubleiding nog steeds doen besluiten om de plannen te herzien.

