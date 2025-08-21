KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro

Na een moeizaam vorig seizoen, zijn ze bij KAA Gent opnieuw naar de tekentafel gegaan. Het organigram van de club wordt hertekend. Zo komt er onder meer een directiecomité dat boven het huidige management zal staan.

KAA Gent probeert onder Sam Baro gestaag terug te groeien tot absolute topclub binnen ons land. Na een teleurstellend vorig seizoen hopen ze dit jaar, met nieuwe coach Ivan Leko, opnieuw stappen voorwaarts te zetten.

Op extrasportief vlak zijn er alvast wat wijzigingen te melden. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De belangrijkste verandering is de invoering van een directiecomité. Daar krijgt voorzitter én eigenaar Sam Baro het gezelschap van drie personen.

Steven Beulque wordt financieel directeur van de club. Sébastien Ronse, die eerder al manager non-sports was, is vanaf heden operational director. En Kjeld Fort gaat dezelfde functie bekleden. Fort zou zich voor 75 procent met het sportieve bezighouden en voor 25 procent met andere zaken. Voor Ronse zou de balans omgekeerd zijn.

Ook Louwagie blijft bij de club

Ook Michel Louwagie, jarenlang de sportief manager en sinds vorig seizoen terug aan boord, blijft verbonden aan de club. Hij zal het komende jaar functioneren als sportief adviseur voor Baro. Wat de rol van Arnar Vidarsson, tot voor de veranderingen Manager Sports AA Gent, nog zal zijn is onduidelijk.

Nieuwe scout

Er komt ook een nieuwe scout over van tweedeklasser KV Kortrijk. Daar was hij de voorbije vijftien jaar actief en ontdekte hij onder meer Stefan Mitrovic, Adam Marusic en Ivan Santini. Sinds deze zomer was hij gratis op te pikken nadat de samenwerking met Kortrijk werd stopgezet.