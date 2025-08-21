Licht aan het einde van de tunnel: Divock Origi en AC Milan naderen akkoord

Divock Origi is al een tijdje persona non grata bij AC Milan. Hij speelde het voorbije seizoen geen enkele keer mee met het eerste elftal en werd zelfs naar de B-kern gestuurd. Nu zouden beide partijen dan toch een akkoord naderen om het contract van de Belg te ontbinden.

Bij het Engelse Liverpool genoot Divock Origi een heldenstatus door onder meer een goal in de Champions League-finale van 2019 tegen Tottenham Hotspur te scoren. Maar in 2022 had hij genoeg van zijn rol als invaller en trok hij naar AC Milan.

Maar dat verhaal draaide uit op een fiasco. Origi brak er nooit door en ook een uitleenbeurt aan Nottingham Forest bracht geen zoden aan de dijk. Milan was de gewezen Rode Duivel liever kwijt dan rijk.

Maar daar wrong het schoentje de voorbije transferperiodes. Er was te weinig interesse in de spits, die ook nog voor het Franse Lille en het Duitse Wolfsburg actief was. En dus bleef Origi onder contract staan bij Milan en incasseerde hij jaarlijks nog zo'n vier miljoen euro.

Milan en Origi naderen akkoord over contractontbinding

Maar nu zou er dan toch bijna een akkoord gevonden zijn om het contract van de aanvaller te ontbinden. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. Origi, die nog een jaar onder contract ligt in Milaan, zou nog iets meer dan de helft van zijn resterende salaris ontvangen.

Waar ligt de volgende stap in de carrière van Origi? Kan hij nog enkele productieve jaren beleven of zien we hem niet meer terug op het niveau van weleer? En welke club durft het aan om hem een kans te geven?