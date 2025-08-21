Mishel Gerzig, mevrouw Thibaut Courtois, helemaal klaar voor nieuwe carrière

Mishel Gerzig, echtgenote van topvoetballer Thibaut Courtois, heeft haar eerste muzikale project afgerond. Gerzig heeft haar debuutsingle opgenomen en gaat zich actief richten op een carrière als zangeres.

Gerzig, tot nu toe vooral bekend als internationaal model en influencer, heeft recent een opvallende carrièreswitch gemaakt. Tijdens een bezoek aan het muziekfestival Tomorrowland onthulde Courtois al dat zijn vrouw haar eerste single heeft opgenomen.

Zangcarrière

Volgens Courtois is de stap naar muziek geen impulsieve beslissing. Mensen uit hun entourage zeiden al jaren dat Gerzig iets moest doen met haar stem. Courtois runt zelf een platenlabel, maar het is de bedoeling dat ze haar nieuwe carrière zelf volledig op eigen kracht weet uit te bouwen.



Met een sterke aanwezigheid op sociale media en een achtergrond in mode, lijkt muziek een nieuw kanaal voor persoonlijke expressie en artistieke groei. Op hun sociale media zijn de eerste tonen van het liedje te horen.

‘Summer Paradise’ zal het nummer heten. Het is afwachten of het liedje ook een wereldhit zal worden. Courtois gaf aan dat zijn vrouw veel plezier beleeft aan het creatieve proces en zich met volle overtuiging op haar nieuwe passie stort.

Contractverlenging

Alleen maar blij gezichten dus in het gezin Courtois-Gerzig. Ook voor de doelman zelf is er goed nieuws te horen. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zet hij in de komende weken een handtekening onder een nieuwe overeenkomst van twee extra seizoenen bij Real Madrid.