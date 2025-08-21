📷 'Nieuwe aanbieding voor Thibaut Courtois op tafel: dit zijn de plannen'

📷 'Nieuwe aanbieding voor Thibaut Courtois op tafel: dit zijn de plannen'
Real Madrid is in vergevorderde onderhandelingen met Thibaut Courtois over een contractverlenging. De club en de doelman hebben een mondeling akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis van twee seizoenen.

Volgens diverse bronnen, waaronder transferexpert Sacha Tavolieri, ligt er een nieuwe aanbieding op tafel voor Thibaut Courtois. De 33-jarige doelman zou zijn huidige contract, dat loopt tot juni 2026, met twee jaar verlengen tot medio 2028. De officiële aankondiging wordt in de komende weken verwacht.

Contractverlenging Thibaut Courtois

De verlenging is opmerkelijk, gezien Real Madrid doorgaans terughoudend is met meerjarige contracten voor spelers boven de 30. Courtois vormt hierop een uitzondering, wat het vertrouwen van de club in zijn kwaliteiten onderstreept.

Ondanks een zware knieblessure in het seizoen 2023–2024, keerde hij sterk terug en bevestigde hij zijn status als vaste waarde onder de lat. Courtois speelde sinds zijn komst in 2018 al meer dan 280 wedstrijden voor Real Madrid en won onder meer La Liga, de Champions League en de UEFA Super Cup.

Afsluiten bij Real Madrid

De verlenging komt op een moment dat Real Madrid werk maakt van meerdere contractvernieuwingen. Naast Courtois zouden ook spelers als Brahim Díaz en Antonio Rüdiger op korte termijn hun verbintenis verlengen.

De club wil stabiliteit garanderen in aanloop naar de toekomst. Courtois zelf heeft steeds aangegeven zijn carrière bij Real Madrid te willen afsluiten. “Ik wil hier blijven en mijn decennium bij deze club volmaken,” liet hij eerder optekenen. De nieuwe overeenkomst lijkt die ambitie te bevestigen.

