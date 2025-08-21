Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

Patro Eisden Maasmechelen neemt het komende vrijdag op tegen Club NXT. Nadat het eerder deze week met Nicolas Orye een nieuwe spits wist te strikken, neemt het nu ook afscheid van verdediger William Simba.

Na de felbevochten zege tegen Lokeren, gevolgd door de nederlaag op het veld van Francs Borains, opent Patro Eisden Maasmechelen de derde speeldag van de Challenger Pro League op vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Club NXT.

Nieuwe spits Nicolas Orye kan daarin zijn debuut maken. Wie er alleszins niet bij zal zijn, is William Simba. De Limburgse tweedeklasser en de centrale verdediger gaan uit elkaar. Dat meldt Patro op de officiële kanalen.

Simba werd vorig seizoen binnengehaald. Het seizoen daarvoor was hij actief bij Club NXT, de tegenstander van komend weekend. De 24-jarige Belg speelde 24 wedstrijden voor de Koempels maar verlaat de club na amper één seizoen.

Geen plaats meer voor Simba

De stevige verdediger leek ook dit seizoen niet te kunnen rekenen op een basisplaats bij Patro. Met het duo Muanza-Renson lijkt coach Stijn Stijnen zijn defensieve tandem gevonden te hebben. En ook op het middenveld zou Simba geen basisplaats kunnen veroveren.

Waar Simba nu zal gaan voetballen, is nog niet duidelijk. Voorlopig heeft de verdediger geen andere werkgever. Afwachten dus waar hij zal neerstrijken. Hoe dan ook zullen er wel enkele ploegen uit de Challenger Pro League geïnteresseerd zijn in zijn profiel, om de kern (minstens) in de breedte te versterken.