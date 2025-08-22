Lech Poznan-coach komt met simpele uitleg na vernedering tegen Racing Genk: "Anders kon het 1-10 worden"

KRC Genk walste in Europa over Lech Poznan met 1-5. Al na 45 minuten stond het 1-4 en coach Frederiksen moest toegeven dat zijn ploeg simpelweg niet op kon tegen de kwaliteit van de Limburgers.

KRC Genk heeft indruk gemaakt in Europa. Na een moeilijke start te hebben gehad in de competitie, konden de troepen van Thorsten Fink met 1-5 gaan winnen in Polen van Lech Poznan.

De thuisploeg kreeg het zwaar te verduren: na 45 minuten spelen stond de 1-4 al op het scorebord. Trainer Niels Frederiksen kwam met een simpele uitleg na afloop.



"Er was een enorm verschil in kwaliteit. Dat moeten we toegeven. We speelden tegen een ploeg die velen malen sterker was dan wij. Dat is een reden", zei hij op zijn persconferentie.

"Op tactisch vlak hadden we het misschien anders moeten aanpakken, dat mag in vraag gesteld worden als je met 1-5 verliest. We hadden lager kunnen verdedigen, maar daar gaat het me zelfs niet om. Dit ging om kwaliteit", ging Frederiksen verder.

Na de rust verliep het allemaal wat minder. Ook toen Genk minder voluit ging, kregen de Polen praktisch niets klaar gespeeld. Maar dat moest ook niet meer van Frederiksen.

"In mijn ogen was de wedstrijd dood in de tweede helft. Er was één doelpunt en dat was een owngoal van ons. De tweede helft was meer van: laat het ophouden. Soms moet je de ploeg beschermen. Als we verder deden zoals in de eerste helft, werd het misschien 1-10", besluit hij.