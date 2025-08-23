Johan Boskamp ziet opties voor de Rode Duivels: "Een straffe transfer"

Met de overstap van Koni De Winter naar AC Milan krijgt de Belgische nationale ploeg er mogelijk een nieuwe defensieve sterkhouder bij. Analisten, waaronder Johan Boskamp, zien in de transfer een belangrijke stap voor de toekomst van de Rode Duivels.

De Winter tekende een contract van vijf seizoenen bij AC Milan. De Italiaanse topclub betaalde circa 20 miljoen euro aan Genoa voor de centrale verdediger, die eerder ook actief was bij Juventus en Empoli.

Goede naam in Italië

De Winter is geliefd in Italië en wordt hij gezien als een speler met maturiteit, fysieke présence en voetballend vermogen. Bij Genoa speelde hij 25 wedstrijden en scoorde hij drie keer. Zijn prestaties hebben hem op de radar geplaatst van topclubs en nationale selecties.



Lees ook... Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding

Voetbalanalist Johan Boskamp reageerde positief op de transfer. “Het is sowieso een straffe transfer. Zeker omdat ze hem meteen voor vijf seizoenen hebben vastgelegd,” aldus Boskamp in Het Nieuwsblad.

En daar zullen normaal ook de Rode Duivels enorm van moeten profiteren. “Hij zou in principe de nieuwe sterkhouder achterin bij de nationale ploeg kunnen worden, maar dan moet ie natuurlijk wel spelen”, gaat Boskamp verder.

Speelminuten

De Nederlander benadrukt wel dat speeltijd cruciaal is voor de ontwikkeling van De Winter. “In dat geval zal hij zich pijlsnel kunnen ontwikkelen bij Milan. Dat zou een goeie zaak zijn voor hemzelf, maar ook voor de nationale ploeg. Heel benieuwd dus!”