Kevin De Bruyne blinkt meteen uit: dit heeft coach Antonio Conte te zeggen
Kevin De Bruyne debuteerde zaterdag voor Napoli met een doelpunt. De Rode Duivel scoorde een vrije trap in de 0-2 zege tegen Sassuolo, tot tevredenheid van coach Antonio Conte.

Zijn trainer, Antonio Conte, was logischerwijs gelukkig met de prestatie van zijn middenvelder. "Je probeert als trainer een complete selectie samen te stellen. Als er spelers van andere ploegen, met andere doelen, komen dan is het logisch dat zij even de tijd nodig hebben om zich aan te passen", zegt hij volgens HLN.

"Wij zijn de regerende landskampioen en in Napels wordt er veel druk op de ploeg gelegd", gaat Conte verder. "Maar ik denk dat Kevin het voorlopig goed doet."

"Hij past zich aan aan wat er van hem wordt gevraagd en ik probeer ervoor te zorgen dat hij zijn beste kwaliteiten kan gebruiken. Zoals een professor die naar de juiste formule zoekt."

Maar naast alle individuele klasse op het veld, moet er ook een ploeg staan. Dat is waar Conte het meeste belang aan hecht. "We hebben er al aan gewerkt en ik denk dat dat ook te zien was."

"We zullen ook hard blijven werken, maar zonder de eenheid in onze ploeg uit het oog te verliezen. Want het collectief is de échte kracht die ons vorig seizoen geholpen heeft om iets onverwachts te bereiken", besluit de trainer.

Kevin De Bruyne

Serie A

 Speeldag 1
Sassuolo Sassuolo 0-2 Napoli Napoli
Genoa Genoa 0-0 Lecce Lecce
AS Roma AS Roma 1-0 Bologna Bologna
AC Milan AC Milan 1-2 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 18:30 Fiorentina Fiorentina
Como Como 18:30 Lazio Lazio
Juventus Juventus 20:45 Parma Parma
Atalanta Atalanta 20:45 Pisa Pisa
Udinese Udinese 25/08 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Milaan Inter Milaan 25/08 Torino Torino

