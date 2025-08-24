Kevin De Bruyne blinkt meteen uit: dit heeft coach Antonio Conte te zeggen

Kevin De Bruyne debuteerde zaterdag voor Napoli met een doelpunt. De Rode Duivel scoorde een vrije trap in de 0-2 zege tegen Sassuolo, tot tevredenheid van coach Antonio Conte.

Kevin De Bruyne speelde met Napoli zijn eerste wedstrijd op zaterdag. De Rode Duivel kon meteen zijn steentje bijdragen en scoorde een vrije trap in de 0-2 overwinning tegen Sassuolo.

Zijn trainer, Antonio Conte, was logischerwijs gelukkig met de prestatie van zijn middenvelder. "Je probeert als trainer een complete selectie samen te stellen. Als er spelers van andere ploegen, met andere doelen, komen dan is het logisch dat zij even de tijd nodig hebben om zich aan te passen", zegt hij volgens HLN.



Lees ook... 🎥 Bekijk de goal! Kevin De Bruyne scoort bij debuut voor Napoli in Serie A-opener tegen Sassuolo

"Wij zijn de regerende landskampioen en in Napels wordt er veel druk op de ploeg gelegd", gaat Conte verder. "Maar ik denk dat Kevin het voorlopig goed doet."

"Hij past zich aan aan wat er van hem wordt gevraagd en ik probeer ervoor te zorgen dat hij zijn beste kwaliteiten kan gebruiken. Zoals een professor die naar de juiste formule zoekt."

Maar naast alle individuele klasse op het veld, moet er ook een ploeg staan. Dat is waar Conte het meeste belang aan hecht. "We hebben er al aan gewerkt en ik denk dat dat ook te zien was."

"We zullen ook hard blijven werken, maar zonder de eenheid in onze ploeg uit het oog te verliezen. Want het collectief is de échte kracht die ons vorig seizoen geholpen heeft om iets onverwachts te bereiken", besluit de trainer.