📷 'KAA Gent ziet bod op verdediger geweigerd worden: ook Benfica wil hem binnenhalen'

Foto: © photonews
KAA Gent heeft een officieel bod uitgebracht op de Ivoriaanse verdediger N'Tamon Elie Ahouonon, maar kreeg nul op het rekest van SCU Torreense. Ook andere Europese clubs, waaronder Benfica, volgen het dossier op de voet.

Volgens transferjournalist Lorenzo Lepore heeft SCU Torreense het bod van KAA Gent op Elie afgewezen, net als eerdere voorstellen van Raków Częstochowa en Las Palmas. De Portugese club uit de tweede klasse wil hem aan boord houden.

De 21-jarige verdediger heeft zich het afgelopen seizoen in de Liga Portugal 2 opgewerkt tot vaste basisspeler. Elie speelde 25 competitiewedstrijden, scoorde tweemaal en gaf één assist.

Meerdere biedingen geweigerd

De belangstelling voor Elie is de voorbije weken toegenomen. Naast Gent hebben ook RC Lens en FC Metz uit Frankrijk formele aanbiedingen ingediend. Benfica houdt de situatie nauwlettend in de gaten en overweegt eveneens een bod.

KAA Gent is actief op zoek naar defensieve versterking. Elie past binnen het profiel dat Gent nastreeft: jong, fysiek sterk en met groeipotentieel De Ivoriaan, die op 19-jarige leeftijd naar Portugal trok, doorliep de jeugdopleiding van Torreense en maakte indruk bij de U23-ploeg.

Nieuw bod?

Zijn snelle doorgroei naar het eerste elftal en zijn prestaties tegen topteams als Benfica en Sporting maken hem tot een gewilde speler op de markt. Gent zal moeten afwegen of het een verbeterd bod uitbrengt, gezien de concurrentie en de interesse van clubs uit grotere competities.

KAA Gent

