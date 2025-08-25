"Lukaku's blessure? Een zware klap voor ons": Kevin De Bruyne spreekt na zijn eerste goal voor Napoli

Kevin De Bruyne heeft in Italië een uitgebreid interview gegeven. Hij heeft onder andere gesproken over zijn keuze om bij Napoli te spelen, de blessure van Romelu Lukaku en zijn gevoel bij zijn nieuwe coach Antonio Conte.

Kevin De Bruyne is uitstekend begonnen bij Napoli met een doelpunt in zijn debuutwedstrijd. In een interview met Corriere della Sera spreekt de Rode Duivel over verscheidene onderwerpen, onder meer over de keuze voor de Italiaanse club.

Napoli was gewoon de beste aanbieding die hij heeft ontvangen voor hem en zijn familie, legt hij uit: "Toen City besloot mijn contract niet te verlengen, begon ik om me heen te kijken. Na zoveel jaren wilde ik niet langer in Engeland blijven. Onder de verschillende opties leek Napoli de beste voor mijn familie en voor mij als speler. In de Serie A kan ik nog steeds op een hoog niveau spelen."

Toch was Napoli niet het enige aanbod: "Nee, het was de beste optie. Ik kreeg veel aanbiedingen, maar ik koos voor de Italiaanse kampioen: ze spelen in de Champions League en Antonio Conte is een geweldige coach. En ook extrasportieve zaken speelden mee. Wanneer je jong bent, beslis je alleen voor jezelf. Deze keer vroeg ik het ook aan mijn kinderen. De oudste is 10 jaar en maakt een belangrijke groeifase door."

De Bruyne heeft zijn nieuwe coach al goed leren kennen: "Hij is anders, zowel in techniek als in aanpak, dan Guardiola. Conte weet een compact team te vormen, als een eenheid. Hij eist veel van de groep, en als je niet voor het team werkt, lig je eruit. Zijn eisen zijn heel duidelijk. Hoe meer je met hem speelt, hoe meer je begrijpt wat er nodig is om op hoog niveau te blijven. Hier weet iedereen dat er hard gewerkt moet worden en dat zijn taak moet worden vervuld, anders neemt iemand anders je plaats in. Dit verhoogt de intensiteit en het algemene niveau."

Winnen is een goed begin, maar je moet nog niet aan drie of vier maanden vooruit denken

De Rode Duivel kon niets beter dromen voor zijn debuut. Hij scoorde een doelpunt tegen Sassuolo en zijn team won met 0-2. "Winnen is een goed begin, maar je moet nog niet aan drie of vier maanden vooruit denken", benadrukt KDB. "We weten dat we een geweldige groep hebben die kan strijden voor de titel, maar we zijn niet alleen. We willen ook goed presteren in Europa en in de beker. Maar consistent blijven in drie competities is niet gemakkelijk, vooral omdat de club vorig jaar al de Scudetto heeft gewonnen: het herhalen is nog moeilijker."

De middenvelder heeft ook gereageerd op de blessure van Romelu Lukaku: "Dat is een zware klap voor ons. Maar een groots team moet in staat zijn oplossingen te vinden: als iemand geblesseerd raakt, moeten anderen klaarstaan. Lorenzo Lucca kan van deze kans profiteren: groeien, scoren en belangrijk worden."

De volgende opdracht voor De Bruyne en Napoli staat komende zaterdag op het menu. Dan zal de Rode Duivel voor het eerst spelen voor eigen publiek, in het Stadio Diego Armando Maradona. De tegenstander in die wedstrijd is Cagliari.