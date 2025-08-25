Marc Wilmots heeft nog werk deze zomer: dit is zijn laatste verwachte project deze mercato

De afgelopen weken hebben aangetoond dat de verdediging, die vorig seizoen een sterk punt was voor Standard, nu het zwakke punt is geworden. Marc Wilmots, die prioriteit gaf aan andere sectoren, heeft nog wat werk te verrichten voordat de transferperiode eindigt.

"We hadden een goede defensieve basis: ik heb dus snel de nadruk gelegd op het middenveld en de aanval." Deze woorden zijn van Marc Wilmots na zijn knallende start van de transferperiode, die hem lof opleverden (verdiend) voor zijn uitstekende debuut als sportief directeur van Standard.

Het team van Ivan Leko maakte inderdaad lange tijd indruk dankzij een solide verdediging, in tegenstelling tot een zielloos middenveld en een aanvalslinie zonder ideeën. Zelfs de slaapverwekkende Europe Play-offs konden niet bekritiseerd worden op defensief vlak: 10 wedstrijden, 8 tegendoelpunten, dat is een meer dan behoorlijk gemiddelde.

Wilmots moet nu de verdediging versterken

De zorgen waren inderdaad de 5 doelpunten in 10 PO2-wedstrijden (en geen enkel doelpunt in de laatste 4 wedstrijden), waarna Wilmots de aanval had versterkt. Maar Mircea Rednic is geen Ivan Leko. Terwijl de Kroaat wanhopig wachtte op het einde van het seizoen om ofwel te vertrekken ofwel de gehoopte versterkingen te krijgen, wil de Roemeen wat meer offensieve ambitie herwinnen.

En met een transferperiode die voornamelijk gericht is op de aanval en creativiteit, wat doet Standard? Het... probeert aan te vallen en te creëren. Geen sprake meer van het systeem met 9 spelers in een verdedigende rol zoals Leko dat deed. Al werd Rednic bij zijn aantreden bestempeld als een coach met wat achterhaalde ideeën: hij probeert nu voetbal te spelen... maar heeft momenteel een gebrek aan verdedigende diepte.

Laten we eens kijken naar de verdediging van het einde van vorig seizoen, bejubeld door Wilmots: daar zagen we vaak Attila Szalai (einde huur) en Nathan Ngoy (verkocht), soms Bosko Sutalo (verhuurd). Drie vertrokken spelers in de achterhoede, tot nu toe gecompenseerd door alleen de komst van Homawoo. Fossey en Bolingoli zijn zeer aanvallende backs, die altijd wat tekortkomingen zullen hebben in de verdediging. En het duo Nielsen-Ilaimaharitra op het middenveld heeft de bal, maar niet altijd de strijdlust.

Als we daarbij nog toevoegen dat Ibe Hautekiet en Daan Dierckx, hoewel ze kwaliteit hebben, niet de ervaren leiders zijn die de groep nodig heeft, begrijpen we dat het duidelijk is dat Standard defensieve versterking nodig heeft. Niet alleen vanwege de 0-3 nederlaag tegen Cercle Brugge in Sclessin. Het is gewoon gezond verstand. Marc Wilmots heeft nog een drukke week op de transfermarkt voor de boeg.