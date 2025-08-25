OFFICIEEL: Tweedeklasser Lommel neemt afscheid van miljoenenaankoop

Foto: © photonews
Transfernieuws uit de Challenger Pro League. Lommel SK heeft definitief afscheid genomen van Koki Saito, een Japanse flankaanvaller. Saito speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis bij het Engelse QPR, dat hem nu definitief binnenhaalt.

De laatste jaren trok Lommel SK verschillende talentvolle spelers aan voor enorme transferbedragen. Dankzij de City Football Group, een consortium waar de Limburgers bijhoren, belandde de tweedeklasser plots in een nieuwe financiële realiteit.

Zo kwam onder meer Koki Saito voetballen aan de Gestelsedijk. De Japanner werd in 2021 voor meer dan twee miljoen weggekocht bij Yokohama FC, een club uit zijn moederland.

Saito speelde anderhalf seizoen voor Lommel, waarna hij op huurbasis naar het Nederlandse Sparta Rotterdam trok. Ook tijdens het afgelopen seizoen speelde Saito op uitleenbasis voor een ander team, deze keer voor Queens Park Rangers.

Saito trekt definitief naar QPR

Bij de Engelse tweedeklasser was Saito goed voor drie doelpunten en twee assists in iets meer dan veertig wedstrijden. Na de uitleenbeurt heeft QPR er nu voor gekozen om Saito ook definitief aan te trekken. Dat valt te lezen op de kanalen van Lommel.

Lommel zal het dus ook komend seizoen moeten doen zonder de Japanner. Na drie wedstrijden in de Challenger Pro League heeft Lommel vijf punten en staat het vijfde. Komende zaterdag speelt het voor eigen publiek tegen Lokeren.

