Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene

Anderlecht speelt donderdag een bijzonder belangrijke wedstrijd tegen AEK Athene. Het is de heenmatch van de play-offs voor de Conference League.

In de heenwedstrijd werd het 1-1, terwijl Anderlecht toch meer had kunnen doen in eigen huis. Nu moet het in Griekenland gaan winnen om Europees voetbal te spelen.

Als dit verloren wordt, dan is er geen vangnet meer onder de Conference League en dus is het levensbelangrijk voor paars-wit. Opvallend is dat er slechts 250 supporters meereizen.

Normaal zijn dat er veel meer, maar omdat het eind augustus is liggen de prijzen hoger, wat een zeer waarschijnlijke verklaring is. Verder kreeg Anderlecht op sportief vlak wel heel goed nieuws te horen.

Thorgan Hazard zal namelijk fit zijn voor de wedstrijd van donderdag, dat schrijft HLN. Hij liet de open training aan zich voorbijgaan. Er werd gevreesd, maar uiteindelijk was dit slechts uit voorzorg.