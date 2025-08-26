Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League

Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League
Foto: © photonews

In de Champions League was het een pittige avond op dinsdag. Woensdag komt Club Brugge in actie tegen de Rangers, maar ook een dagje eerder gebeurde er al heel wat.

Geen wedstrijden in het League-spoor, maar wel in het Champions Path. Kairat Almaty uit Kazachstan ontving in eigen huis Celtic Glasgow na een 0-0 uit de heenwedstrijd.

Kairat Almaty maakt indruk

Ook in de terugwedstrijd was het opnieuw een zeer gesloten wedstrijd. En daarbij vielen uiteindelijk opnieuw geen doelpunten. Doelman Temirlan Anarbekov was tijdens de wedstrijd een grote strijdkracht achterin voor de Kazakken.

En ook in de penaltyreeks was hij met drie gestopte strafschoppen de absolute held. Voor Kairat Almaty is het pure geschiedenis die werd geschreven.

Bodo/Glimt en Pafos gaan ook door

Sturm Graz won in eigen huis van Bodo Glimt met 2-1, maar na de 5-0 uit de heenronde was het op dat gebied al helemaal boeken toe voor de thuisploeg.

Pafos en Rode Ster Belgrado hielden het op een 1-1 gelijkspel in Cyprus. De Cyprioten hadden de heenwedstrijd gewonnen en dus mogen ook zij door naar de League Phase van de Champions League.

1 reacties
Celtic Glasgow
Kairat Almaty

Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Balikwisha - Akman - Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare

Komt smaakmaker van Zulte Waregem ... gewoon terug naar Essevee?

Blijven of vertrekken? Malick Fofana heeft zijn beslissing genomen

Nicky Hayen laat er geen twijfel meer over bestaan

'Ex-speler Antwerp staat plots in de belangstelling van ... Anderlecht'

Bruggeling wordt zo goed als zeker opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia: morgen gaat hij nog eens kijken

Het is al zover: eerste Belgische profclub ontslaat coach - ex-trainer van Lokeren en Standard als opvolger?

Héél duidelijk in welk kamp de bal ligt: Westerlo blijft naar versterking speuren bij grote clubs en doet weer voorstel

Staat RSC Anderlecht op het punt om een jonge ​​wereldkampioen in huis te halen?

Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

Heleen Jaques laat zich uit over het nieuwe seizoen van de KAA Gent Ladies

12 uur vliegen voor belangrijkste match van het jaar: deze Rode Duivel staat al voor heel groot moment in zijn seizoen

Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend

Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club'

Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

KRC Genk vangt miljoenen: talent vertrekt naar AS Monaco

Brandon Mechele is duidelijk over ploegmaat bij Club: "Over hem moeten we niet te veel spreken"

De onrust blijft: weert RWDM Brussels Textor-kritische boodschappen van supporters? Beide kampen spreken zich uit

KV Mechelen geconfronteerd met realiteit: op de Bosuil is gebleken wie Lion Lauberbach is als voetballer Opinie

"Hij was mijn idool": Kevin De Bruyne vertelt over zijn jeugd en de keer dat hij "verliefd werd op voetbal"

Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene

Opmerkelijke afwezige bij Club Brugge, daags voor cruciale match tegen Rangers

Vincent Kompany bereidt zich voor op "eerste finale": "Dit is niet zomaar een match"

Verrassend: voormalige Anderlecht-speler zet zijn carrière verder in... Marokko

Vanhaezebrouck onthult wat STVV beter doet dan RSCA en ziet Vrancken revanche nemen: "Daar had hij het moeilijk mee"

Champions League

 Play-offs (T)
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Bodø Glimt Bodø Glimt
Pafos FC Pafos FC 1-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 Ferencváros Ferencváros
Club Brugge Club Brugge 21:00 Rangers FC Rangers FC
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 21:00 FC Basel FC Basel
SL Benfica SL Benfica 21:00 Fenerbahçe Fenerbahçe

