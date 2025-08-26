Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League

In de Champions League was het een pittige avond op dinsdag. Woensdag komt Club Brugge in actie tegen de Rangers, maar ook een dagje eerder gebeurde er al heel wat.

Geen wedstrijden in het League-spoor, maar wel in het Champions Path. Kairat Almaty uit Kazachstan ontving in eigen huis Celtic Glasgow na een 0-0 uit de heenwedstrijd.

Kairat Almaty maakt indruk

Ook in de terugwedstrijd was het opnieuw een zeer gesloten wedstrijd. En daarbij vielen uiteindelijk opnieuw geen doelpunten. Doelman Temirlan Anarbekov was tijdens de wedstrijd een grote strijdkracht achterin voor de Kazakken.

En ook in de penaltyreeks was hij met drie gestopte strafschoppen de absolute held. Voor Kairat Almaty is het pure geschiedenis die werd geschreven.

Bodo/Glimt en Pafos gaan ook door

Sturm Graz won in eigen huis van Bodo Glimt met 2-1, maar na de 5-0 uit de heenronde was het op dat gebied al helemaal boeken toe voor de thuisploeg.

Pafos en Rode Ster Belgrado hielden het op een 1-1 gelijkspel in Cyprus. De Cyprioten hadden de heenwedstrijd gewonnen en dus mogen ook zij door naar de League Phase van de Champions League.