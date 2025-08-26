Na de prima competitiestart: Heeft RFC Liège zijn nieuwe Adriano Bertaccini eindelijk gevonden?

RFC Liège lijkt met Oumar Diouf opnieuw een veelscorende spits in huis te hebben gehaald. De 22-jarige Senegalees heeft al drie doelpunten gescoord in drie officiële wedstrijden voor de Luikse tweedeklasser.

RFC Liège is sinds het vertrek van Adriano Bertaccini, naar Sint-Truiden eind januari 2024, op zoek geweest naar een nieuwe doelpuntenmaker. Zakaria Atteri, nu bij Eupen, speelde lange tijd op die positie, maar overtuigde nooit helemaal.

Dit seizoen lijkt het stamnummer 4 zijn nieuwe topscorer te hebben gevonden in de persoon van Oumar Diouf. De Luikenaars lieten hem tijdens de voorbereiding een testperiode afwerken, en Diouf wist meteen te overtuigen.

Drie goals in twee wedstrijden

RFC Liège heeft uiteindelijk besloten om de 22-jarige Senegalees definitief vast te leggen en heeft er voorlopig nog geen spijt van gehad. In de laatste twee wedstrijden heeft de jonge aanvaller drie keer weten te scoren.

Na twee goals in de 2-0 overwinning in de derby tegen RFC Seraing, deed hij het opnieuw dit weekend in Lokeren door het enige doelpunt van de wedstrijd te scoren. Zo heeft Diouf al vier extra punten opgeleverd voor de tweedeklasser.

Met drie goals in evenveel speeldagen staat hij op de tweede plaats in de topscorerslijst van de Challenger Pro League, achter Thierry Ambrose (Kortrijk, vier goals) en gelijk met Leandro Rousseau (Patro Eisden Maasmechelen) en Bas Van den Eynden (Beerschot). Kan hij die positieve start voortzetten?