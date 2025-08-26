Vincent Kompany bereid zich voor op "eerste finale": "Dit is niet zomaar een match"

Bayern München opent woensdag de Duitse beker tegen derdeklasser SV Wehen. Coach Vincent Kompany spreekt van "de eerste finale" en wil met zijn sterkste ploeg verrassingen vermijden.

Bayern München komt woensdagavond in actie in de Duitse beker. De club van Vincent Kompany neemt het dan op tegen SV Wehen, een derdeklasser.

"Dit is niet zomaar een match", zegt Kompany volgens HLN. "De honger is nog groter omdat het alweer wat langer is geleden sinds we de vorige Beker wonnen. Morgen is de eerste finale. Dat is het allerbelangrijkste."

Meteen al grote woorden voor de eerste ronde in de beker. Der Rekordmeister wil zich dan ook niet meer laten verrassen: de voorbije vijf jaar kon heft de Duitse beker niet meer winnen.

"We weten dat wij qua kwaliteit het beste team in Duitsland zijn. Maar dat volstaat niet", gaat de Belgische trainer verder. "In de Cup gaat het erom de overwinning meer te willen dan de tegenstander."

"De motivatie moet er altijd zijn, ook tegen ploegen uit lagere reeksen. Alleen zo kan je ongelukken vermijden", besluit Kompany. Er wordt verwacht dat hij, zelfs tegen een derdeklasser, gewoon zijn sterkste elf opstelt.