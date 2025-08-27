Alles door elkaar geschud: Vincent Euvrard kan deze week al voor grote veranderingen zorgen bij Standard

Sinds het begin van zijn jonge trainerscarrière, zet Vincent Euvrard zijn teams vaak neer in een systeem met drie centrale verdedigers. Is dit het einde van de verdediging met vier bij Standard?

Mircea Rednic overtuigde niet bij zijn terugkeer naar Standard en werd woensdagochtend al na slechts vijf officiële wedstrijden ontslagen als coach van de Rouches. Vincent Euvrard, die van Dender komt, volgt hem op.

Een coach met veel modernere ideeën dan de Roemeen, die bekritiseerd werd in de kleedkamer van de Rouches voor zijn vage en verouderde tactische aanpak. Het favoriete systeem van Mircea Rednic was 4-4-2, dat veel minder populair is sinds het begin van de eenentwintigste eeuw.



Vincent Euvrard zal wellicht terugkeren naar een driemansverdediging bij Standard. De 43-jarige coach heeft in het verleden vaak geprobeerd zijn teams te laten spelen in een 3-4-1-2 formatie, wat goed zou kunnen passen bij de selectie van Standard die is samengesteld door Marc Wilmots, om verschillende redenen.

Het systeem kan goed aansluiten bij de huidige kern van Standard, maar kan mogelijk een probleem vormen voor Rafiki Saïd, die niet de defensieve kwaliteiten heeft om als wingback te spelen. Mocht dit systeem worden aangenomen, dan zal er een oplossing moeten worden bedacht voor de Comorees.

De komst van Vincent Euvrard bij Standard brengt echter ook risico's met zich mee, aangezien hij een ploeg aantreft die gewend is om met een viermansverdediging te spelen. Een plotse verandering vier dagen voor de eerste wedstrijd in Leuven kan riskant lijken. Maar uiteindelijk zal de evaluatie na de 30e speeldag belangrijker zijn dan die van volgende week.

Mogelijke opstelling van Standard tegen Leuven: Epolo - Dierckx, Hautekiet, Homawoo - Mohr, Ilaimaharitra, Nielsen, Fossey - Abid - Henry, Saïd.