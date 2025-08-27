Alles door elkaar geschud: Vincent Euvrard kan deze week al voor grote veranderingen zorgen bij Standard

Alles door elkaar geschud: Vincent Euvrard kan deze week al voor grote veranderingen zorgen bij Standard
Word fan van Standard! 2493

Sinds het begin van zijn jonge trainerscarrière, zet Vincent Euvrard zijn teams vaak neer in een systeem met drie centrale verdedigers. Is dit het einde van de verdediging met vier bij Standard?

Mircea Rednic overtuigde niet bij zijn terugkeer naar Standard en werd woensdagochtend al na slechts vijf officiële wedstrijden ontslagen als coach van de Rouches. Vincent Euvrard, die van Dender komt, volgt hem op.

Een coach met veel modernere ideeën dan de Roemeen, die bekritiseerd werd in de kleedkamer van de Rouches voor zijn vage en verouderde tactische aanpak. Het favoriete systeem van Mircea Rednic was 4-4-2, dat veel minder populair is sinds het begin van de eenentwintigste eeuw.

Lees ook... Vincent Euvrard zit in dezelfde situatie als Rednic en zijn voorgangers: is dit het probleem van Standard?

Vincent Euvrard zal wellicht terugkeren naar een driemansverdediging bij Standard. De 43-jarige coach heeft in het verleden vaak geprobeerd zijn teams te laten spelen in een 3-4-1-2 formatie, wat goed zou kunnen passen bij de selectie van Standard die is samengesteld door Marc Wilmots, om verschillende redenen.

Het systeem kan goed aansluiten bij de huidige kern van Standard, maar kan mogelijk een probleem vormen voor Rafiki Saïd, die niet de defensieve kwaliteiten heeft om als wingback te spelen. Mocht dit systeem worden aangenomen, dan zal er een oplossing moeten worden bedacht voor de Comorees.

De komst van Vincent Euvrard bij Standard brengt echter ook risico's met zich mee, aangezien hij een ploeg aantreft die gewend is om met een viermansverdediging te spelen. Een plotse verandering vier dagen voor de eerste wedstrijd in Leuven kan riskant lijken. Maar uiteindelijk zal de evaluatie na de 30e speeldag belangrijker zijn dan die van volgende week.

Mogelijke opstelling van Standard tegen Leuven: Epolo - Dierckx, Hautekiet, Homawoo - Mohr, Ilaimaharitra, Nielsen, Fossey - Abid - Henry, Saïd.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Vincent Euvrard

Meer nieuws

Vincent Euvrard zit in dezelfde situatie als Rednic en zijn voorgangers: is dit het probleem van Standard?

Vincent Euvrard zit in dezelfde situatie als Rednic en zijn voorgangers: is dit het probleem van Standard?

15:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Muja - Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Muja - Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco

20:20
OFFICIEEL: Arbnor Muja (ex-Antwerp) keert terug naar de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Arbnor Muja (ex-Antwerp) keert terug naar de Jupiler Pro League

20:20
Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard

Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard

13:30
13
LIVE Club Brugge-Rangers: Tresoldi in de basis bij blauw-zwart Live

LIVE Club Brugge-Rangers: Tresoldi in de basis bij blauw-zwart

20:10
Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

20:00
Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard

Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard

19:00
2
'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal'

'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal'

19:40
1
Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen

Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen

15:00
1
Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

19:20
Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

18:40
1
Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier

Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier

18:20
1
'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'

'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'

18:00
Na OH Leuven, Beerschot, Lommel en avonturen in China en Litouwen nu ... Cercle Brugge

Na OH Leuven, Beerschot, Lommel en avonturen in China en Litouwen nu ... Cercle Brugge

17:30
"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

17:40
Ex-speler Antwerp, Club Brugge en Westerlo duikt op bij Sporting Hasselt en laat zich uit over eerste weken daar

Ex-speler Antwerp, Club Brugge en Westerlo duikt op bij Sporting Hasselt en laat zich uit over eerste weken daar

16:45
KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

17:00
1
Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over

Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over

11:18
35
Dan toch nog een transfer voor Tolu? 'Premier League-club gaat bod indienen'

Dan toch nog een transfer voor Tolu? 'Premier League-club gaat bod indienen'

16:30
Geen kans meer voor JPL-teams: 'Luka Vuskovic heeft nieuwe uitdaging beet'

Geen kans meer voor JPL-teams: 'Luka Vuskovic heeft nieuwe uitdaging beet'

16:00
Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst

Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst

14:30
7
'STVV verrast en heeft beet met voormalige Antwerp-speler'

'STVV verrast en heeft beet met voormalige Antwerp-speler'

14:00
9
🎥 Zorgt deze mascotte voor de vechtlust van promovendus in Jupiler Pro League?

🎥 Zorgt deze mascotte voor de vechtlust van promovendus in Jupiler Pro League?

13:45
Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik"

Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik"

14:20
21
"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

12:40
4
Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

13:00
5
Silvio Proto waarschuwt jonge spelers: "Pas op voor parasieten!"

Silvio Proto waarschuwt jonge spelers: "Pas op voor parasieten!"

12:00
1
Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk)

Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk)

12:40
8
Een waanzinnige avond: drie clubs kwalificeerden zich voor de eerste keer in geschiedenis voor de Champions League

Een waanzinnige avond: drie clubs kwalificeerden zich voor de eerste keer in geschiedenis voor de Champions League

12:20
Een reis van 12.000km en bittere weersomstandigheden voor Union Saint-Gilloise of Brugge? Niemand wil hier naartoe

Een reis van 12.000km en bittere weersomstandigheden voor Union Saint-Gilloise of Brugge? Niemand wil hier naartoe

11:40
18
38-jarige Jamie Vardy op weg naar stunttransfer?

38-jarige Jamie Vardy op weg naar stunttransfer?

11:00
DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin

DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin

10:30
7
Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

10:00
43
Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

09:30
25
LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

09:15
Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Club Brugge - Rangers FC: - Stefaan_82 Stefaan_82 over Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk) Mike 90 Mike 90 over Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal' Joe Joe over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben Joe Joe over Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard Standard 2.0 Standard 2.0 over Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over Jasperd Jasperd over Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen JaKu JaKu over Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved