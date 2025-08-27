"Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler

Volgens Filip Joos is Zakaria El Ouahdi dé Genk-speler van het seizoen. De commentator vergelijkt hem zelfs met Frimpong en Muñoz: "Puur voetballend staat hij veel hoger."

KRC Genk staat met anderhalf been in de League Phase van de Europa League na de 1-5 zege tegen Lech Poznan. In de competitie loopt het iets minder, maar er is geen reden tot paniek in Limburg.

Filip Joos vertelde bij de podcast 90 Minutes dat er één speler toch meer indruk maakt dan de rest. "De speler tot nu toe is Zakaria El Ouahdi. Dat die niet is weggehaald, is onbegrijpelijk. De topploegen zijn allemaal aan het slapen. Die doet overal mee", zegt de commentator.



"Er zijn momenten waarop je naar een match kijkt in een stadion en je denkt: hij is daar weer", gaat Joos verder. "Dan lijden ze balverlies en dan is hij daar. En je hebt dat niet gezien, want je bent de bal aan het volgen. Maar in je geest klopt dat niet, want hij kan daar niet zijn."

El Ouahdi maakt als flankverdediger veel indruk met zijn loopvermogen, maar ook met zijn aanvallende impulsen. De Marokkaan scoort vaak voor Genk. Joos gaat zelfs verder en vergelijkt hem met een Liverpool-speler.

"Ik vind hem een veel betere voetballer dan Frimpong. Ik weet dat Frimpong een enorme kwaliteit heeft met buitenom gaan en sprinten, maar puur voetballend, aan de bal, mee combineren, gevoel voor positie, alles, staat hij voor mij veel hoger. We hebben altijd verwezen naar de statistieken van Muñoz. Die haalt hij intussen. Muñoz speelt fantastisch bij Crystal Palace, maar ik acht hem zuiver voetballend beter", besluit Joos.