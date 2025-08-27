Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen

Standard heeft na vijf speeldagen verrassend afscheid genomen van Mircea Rednic. Ondanks een 7 op 15 was het bestuur ontevreden en stelde het meteen Vincent Euvrard aan als nieuwe coach.

Het grootste nieuws van de dag was ongetwijfeld het ontslag van Mircea Rednic. De trainer werd na vijf speeldagen aan de kant gezet bij Standard, na twee opeenvolgende nederlagen.

Toch een opvallende beslissing. De laatste twee matchen liep het inderdaad niet goed, maar de Rouches pakten 7 op 15, waardoor de club achtste staat in het klassement.



Maar het bestuur was helemaal niet overtuigd van zijn manier van werken en zijn tactische beslissingen. Er werd dan ook snel geschakeld: Vincent Euvrard werd al voorgesteld als nieuwe T1.

Hem zijn ze gaan wegplukken bij FCV Dender, wat ook opvallend is voor een club met beperkte financiële middelen. Rednic moest immers nog een ontslagvergoeding krijgen.

Volgens La Dernière Heure bedraagt die zo'n 200.000 euro voor zes maanden. Dat met een brutoloon dat minder is dan 40.000 euro per maand.