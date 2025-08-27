'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'

Tolu Arokodare lijkt Genk te verlaten voor Wolverhampton. Met Oh als nieuwe titularis zoekt Genk nog versterking en toont het interesse in de Zweedse spits Jusef Erabi van Hammarby.

Het ziet ernaar uit dat Tolu Arokodare KRC Genk alsnog gaat verlaten. De Nigeriaanse spits zou dicht bij een transfer naar Wolverhampton staan.

Met Hyeon-Gyu Oh hebben de Limburgers al een vervanger klaarstaan. Dit seizoen moet hij de vaste spits worden. De Zuid-Koreaan mag al iedere match starten.



Maar Genk is van plan om nog een extra spits te halen om zijn vertrek op te vangen. Volgens Het Laatste Nieuws toont de club interesse in Jusef Erabi.

Erabi speelt momenteel bij Hammarby, in zijn thuisland Zweden. De 22-jarige aanvaller zal wel zo'n vijf miljoen euro moeten kosten.

KRC Genk krijgt ondertussen te maken met concurrentie van Milwall. De wens van de speler zal in dit dossier heel belangrijk zijn.