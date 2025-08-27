'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'

'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tolu Arokodare lijkt Genk te verlaten voor Wolverhampton. Met Oh als nieuwe titularis zoekt Genk nog versterking en toont het interesse in de Zweedse spits Jusef Erabi van Hammarby.

Het ziet ernaar uit dat Tolu Arokodare KRC Genk alsnog gaat verlaten. De Nigeriaanse spits zou dicht bij een transfer naar Wolverhampton staan.

Met Hyeon-Gyu Oh hebben de Limburgers al een vervanger klaarstaan. Dit seizoen moet hij de vaste spits worden. De Zuid-Koreaan mag al iedere match starten.

Lees ook... KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

Maar Genk is van plan om nog een extra spits te halen om zijn vertrek op te vangen. Volgens Het Laatste Nieuws toont de club interesse in Jusef Erabi.

Erabi speelt momenteel bij Hammarby, in zijn thuisland Zweden. De 22-jarige aanvaller zal wel zo'n vijf miljoen euro moeten kosten.

KRC Genk krijgt ondertussen te maken met concurrentie van Milwall. De wens van de speler zal in dit dossier heel belangrijk zijn.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - Lech Poznan live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (28/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Lech Poznan

Meer nieuws

KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

17:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Muja - Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Muja - Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco

20:20
LIVE Club Brugge-Rangers: Tresoldi in de basis bij blauw-zwart Live

LIVE Club Brugge-Rangers: Tresoldi in de basis bij blauw-zwart

20:10
OFFICIEEL: Arbnor Muja (ex-Antwerp) keert terug naar de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Arbnor Muja (ex-Antwerp) keert terug naar de Jupiler Pro League

20:20
Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

20:00
'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal'

'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal'

19:40
1
Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

19:20
Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard

Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard

19:00
2
Dan toch nog een transfer voor Tolu? 'Premier League-club gaat bod indienen'

Dan toch nog een transfer voor Tolu? 'Premier League-club gaat bod indienen'

16:30
Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

18:40
1
Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier

Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier

18:20
1
"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

17:40
Na OH Leuven, Beerschot, Lommel en avonturen in China en Litouwen nu ... Cercle Brugge

Na OH Leuven, Beerschot, Lommel en avonturen in China en Litouwen nu ... Cercle Brugge

17:30
Alles door elkaar geschud: Vincent Euvrard kan deze week al voor grote veranderingen zorgen bij Standard

Alles door elkaar geschud: Vincent Euvrard kan deze week al voor grote veranderingen zorgen bij Standard

17:20
Ex-speler Antwerp, Club Brugge en Westerlo duikt op bij Sporting Hasselt en laat zich uit over eerste weken daar

Ex-speler Antwerp, Club Brugge en Westerlo duikt op bij Sporting Hasselt en laat zich uit over eerste weken daar

16:45
KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

07:00
Geen kans meer voor JPL-teams: 'Luka Vuskovic heeft nieuwe uitdaging beet'

Geen kans meer voor JPL-teams: 'Luka Vuskovic heeft nieuwe uitdaging beet'

16:00
Vincent Euvrard zit in dezelfde situatie als Rednic en zijn voorgangers: is dit het probleem van Standard?

Vincent Euvrard zit in dezelfde situatie als Rednic en zijn voorgangers: is dit het probleem van Standard?

15:30
1
Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen

Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen

15:00
1
Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst

Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst

14:30
7
Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik"

Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik"

14:20
21
'STVV verrast en heeft beet met voormalige Antwerp-speler'

'STVV verrast en heeft beet met voormalige Antwerp-speler'

14:00
9
🎥 Zorgt deze mascotte voor de vechtlust van promovendus in Jupiler Pro League?

🎥 Zorgt deze mascotte voor de vechtlust van promovendus in Jupiler Pro League?

13:45
Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard

Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard

13:30
13
Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

13:00
5
Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk)

Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk)

12:40
8
"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

12:40
4
Een waanzinnige avond: drie clubs kwalificeerden zich voor de eerste keer in geschiedenis voor de Champions League

Een waanzinnige avond: drie clubs kwalificeerden zich voor de eerste keer in geschiedenis voor de Champions League

12:20
DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin

DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin

10:30
7
Silvio Proto waarschuwt jonge spelers: "Pas op voor parasieten!"

Silvio Proto waarschuwt jonge spelers: "Pas op voor parasieten!"

12:00
1
Een reis van 12.000km en bittere weersomstandigheden voor Union Saint-Gilloise of Brugge? Niemand wil hier naartoe

Een reis van 12.000km en bittere weersomstandigheden voor Union Saint-Gilloise of Brugge? Niemand wil hier naartoe

11:40
18
Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over

Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over

11:18
35
38-jarige Jamie Vardy op weg naar stunttransfer?

38-jarige Jamie Vardy op weg naar stunttransfer?

11:00
Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

10:00
43
Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

09:30
25
LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

09:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Play-offs (T)
AEK Larnaca AEK Larnaca 0-4 Brann Brann
KuPS KuPS 28/08 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 28/08 Malmö FF Malmö FF
Samsunspor Samsunspor 28/08 Panathinaikos Panathinaikos
Ludogorets Ludogorets 28/08 Shkendija 79 Shkendija 79
PAOK PAOK 28/08 Rijeka Rijeka
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28/08 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Young Boys Bern Young Boys Bern 28/08 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
KRC Genk KRC Genk 28/08 Lech Poznan Lech Poznan
Utrecht Utrecht 28/08 Zrinjski Zrinjski
FCSB FCSB 28/08 Aberdeen Aberdeen
Braga Braga 28/08 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Club Brugge - Rangers FC: - Stefaan_82 Stefaan_82 over Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk) Mike 90 Mike 90 over Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal' Joe Joe over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben Joe Joe over Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard Standard 2.0 Standard 2.0 over Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over Jasperd Jasperd over Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen JaKu JaKu over Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved