Peter Vandenbempt zegt wat hij vindt van Euvrard als nieuwe T1 bij Standard

Standard heeft afscheid genomen van coach Mircea Rednic. Vincent Euvrard neemt meteen over bij de Rouches, wat Peter Vandenbempt wel een goede keuze vindt.

Mircea Rednic is niet langer de coach van Standard. De Roemeen werd woensdagvoormiddag ontslagen bij de Rouches. Vincent Euvrard werd meteen aangesteld als zijn opvolger.

Een goede keuze, vindt Peter Vandenbempt. "Het is jammer voor Standard dat hij aan het begin van het seizoen niet beschikbaar was, want de voorbije jaren vind ik dat Euvrard toch echt goeie dingen gedaan heeft bij de clubs waar hij gewerkt heeft - al heeft hij met Zulte Waregem de promotie niet gehaald", zegt hij bij Sporza.



"Hij heeft het heel goed gedaan bij RWDM ook, maar daar is hij dan gebotst op een dwaze eigenaar", gaat de commentator verder. Wilmots zal wel goed hebben opgelet tijdens de competitiewedstrijd tegen Dender.

Toen overklaste Dender de Rouches op Sclessin op tactisch vlak, al werd het maar 1-1. Wilmots moest zijn fout toegeven en reageerde voor er nog meer schade werd aangericht.

"Dat je nu kiest voor een jonge, veelbelovende trainer die de competitie goed kent en met Dender zelfs een tijdje heel goed voetbal speelde, vind ik dus wel een goeie keuze. Het is beter dan dat je nog maar eens een obscure buitenlander gaat halen", besluit Vandenbempt.