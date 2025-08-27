Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over

Standard heeft woensdag een opvallende wijziging doorgevoerd: Mircea Rednic is na amper vijf speeldagen ontslagen als hoofdcoach. De Roemeen, die deze zomer de fakkel overnam van Ivan Leko, kon de verwachtingen niet waarmaken.

De beslissing volgt op twee pijnlijke 3-0-nederlagen, tegen Union en Cercle Brugge, die de clubleiding de maat lieten nemen. Eerder begon het seizoen nog goed met zeges tegen La Louvière en Genk, maar de recente resultaten waren doorslaggevend.

Vincent Euvrard is de verrassende opvolger. De 43-jarige West-Vlaming verlaat reeksgenoot Dender EH om in Luik aan de slag te gaan. Euvrard heeft eerder ervaring opgedaan bij Zulte Waregem, RWDM, OH Leuven en Cercle Brugge.

Dender volledig verrast

Bij Dender zorgde Euvrard vorig seizoen nog voor behoud in eerste klasse, wat zijn kwaliteiten als trainer in de Jupiler Pro League onderstreept. Ook in de lagere reeksen maakte hij naam bij ASV Geel en Sporting Hasselt.

Euvrard tekent in Luik een contract voor twee seizoenen en zal vanaf donderdag de leiding over het eerste elftal nemen. De ploeg bereidt zich intussen voor op de uitwedstrijd tegen Leuven op zondag.

Het vertrek van Euvrard kwam bij Dender als een verrassing. De administratieve afhandeling van zijn transfer naar Standard was nog niet afgerond toen het nieuws naar buiten kwam, wat de plotselinge wending nog opvallender maakt.

