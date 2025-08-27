Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

De UEFA heeft Anderlecht gestraft na de heenwedstrijd tegen AEK Athene. De Mauves hebben een boete gekregen en een voorwaardelijke straf voor een gedeeltelijke sluiting van het stadion tijdens een Europese wedstrijd.

Donderdag speelt Anderlecht in Athene voor een plek in de Conference League. In het heenduel in het Lotto Park kwam paars-wit niet verder dan een gelijkspel, maar naast het sportieve kreeg de club nu ook slecht nieuws vanuit de UEFA.

Na de wedstrijd werd immers een onderzoek geopend naar het gedrag van de Anderlecht-supporters. Voor de aftrap werd vuurwerk afgestoken, er werden voorwerpen op het veld gegooid en nooduitgangen geblokkeerd.



Lees ook... Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

De UEFA maakte woensdag bekend dat RSCA daarvoor een totale boete van zo’n 60.000 euro moet betalen. Alleen al voor het blokkeren van de nooduitgangen komt daar 12.000 euro bij, en nog eens 5.875 euro voor het gooien van objecten.

Daarbovenop hangt hen nog een extra sanctie boven het hoofd: de vakken N1 tot en met N4 in het Lotto Park riskeren sluiting bij een volgende Europese wedstrijd, al kreeg de club hiervoor wel een voorwaardelijke straf van twee jaar.

Het is niet de eerste keer dat Anderlecht door de Europese bond wordt aangepakt. Vorig seizoen betaalde de club al meer dan 50.000 euro na het duel tegen Fenerbahçe, terwijl de fans toen ook drie uitwedstrijden niet mochten meereizen. Later volgde nog eens een boete van 60.000 euro na incidenten bij Real Sociedad.