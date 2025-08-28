🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

Ze gingen sowieso niet klagen bij Union, maar één speler was na de loting voor de Champions League wel héél gelukkig. Dat was Ross Sykes.

Het was al overduidelijk in een filmpje dat Union zelf via sociale media deelde. "Tip van de dag: let op Ross Sykes wanneer we Newcastle lootten." Eens het bekend werd dat Union tegen de Engelse ploeg uitkwam, gingen verschillende armen de lucht in bij Union en werd er al snel richting verdediger Sykes gekeken. Dat had een reden.

"Ross Sykes ging uit zijn dak voor Newcastle. Hij is superfan, hè. Hij is van daar. Hij werd helemaal blij: helemaal top", doet zijn collega Fedde Leysen het verhaal bij VRT NWS. Inderdaad: Sykes sprong recht en schreeuwde het uit van vreugde. Toen hij ging zitten, was de uitbarsting van de Brit nog niet helemaal voorbij: "Komaan! Yes!"

Unionisten blijven slechts één keertje stil

Het was alsof hij zonet zelf het winnende doelpunt in een Champions League-wedstrijd tegen de touwen had gekopt. Met bijna alle tegenstanders uit de competitiefase waren ze bij Union tevreden. Zeven keer steeg er applaus op. Slechts één keertje bleef het verdacht stil: toen bleek dat Union het ook zou opnemen tegen PSV Eindhoven.

Tip of the day: keep an eye on Ross when we drew @NUFC. 😅 pic.twitter.com/Rlj1cyr2Un — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 28, 2025

"Ik was de enige die er tevreden mee was", getuigt Leysen. "Ik heb er vier jaar gezeten, dus het is wel speciaal voor mij." Bij de ploegmaats was er dus minder animo voor deze affiche. Dat had niet zozeer met PSV zelf te maken. "Ik denk dat de anderen liever Ajax halen, dan konden we voor een revanche gaan", is de uitleg van Leysen.

Geen revanche voor Union

Vorig seizoen werd Union inderdaad door Ajax uitgeschakeld in de Europa League, ondanks een overwinning in Amsterdam. Revanche halen is niet mogelijk, maar ook PSV is een behoorlijk mooie Nederlandse tegenstander.