Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

KV Mechelen heeft de contractverlenging van Benito Raman aangekondigd. De spits heeft zich nu aan Malinwa verbonden tot medio 2027, met een optie op nog een seizoen.

Rond de uitwedstrijd bij Westerlo, door Mechelen met 0-1 gewonnen dankzij een doelpunt van uitgerekend Raman, zinspeelde de ex-speler van onder andere Gent en Anderlecht op een eventueel vertrek in de toekomst. Daarna schoot KV Mechelen in actie in een poging om zijn contract te verlengen. De onderhandelingen zijn succesvol afgerond.

"Met deze verlenging kan de geruchtenmolen ook meteen gaan liggen", zegt Tom Caluwé op de website van KV Mechelen. Daar is de sportief directeur van stamnummer 25 duidelijk heel blij mee. "Met hem in je kern heb je gewoon een garantie op goals", opent Caluwé ook de lofzang over de man die vorig seizoen vijftien keer scoorde.

KVM-spelers gaan voor elkaar door het vuur

Benito Raman zelf benadrukt dat hij zich nog altijd lekker in zijn vel voelt in Mechelen. "De ploeg gaat voor elkaar door het vuur, ondanks we een relatief brave groep zijn. Dan misstaat een zotte speler of twee zeker niet in dat collectief", lacht Raman. Zo verklaart hij meteen ook waarom hij en KV Mechelen samen zo'n goede 'match' vormen.

Raman gaat in elk geval één supporter van KV Mechelen bijzonder blij maken. Hij heeft een speciaal shirt gesigneerd met de opdruk 'Benito Blijft 2027'. Wie zaterdag de thuiswedstrijd tegen La Louvière bijwoont, maakt kans om dit shirt te winnen. Op basis van de gescande tickets en abonnementen zal KVM één winnaar kiezen.

Raman blijft bij KV Mechelen op doelpunten jagen

Uiteraard is het de bedoeling van de speler om alle Mechelse supporters in de toekomst nog gelukkig te maken met zijn doelpunten. "Ik wilde erg graag hier blijven", laat de sfeermaker er geen enkele twijfel over bestaan.