KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

De geruchten over een transfer van Redouane Halhal naar het Italiaanse Pisa kunnen de vuilbak in. KV Mechelen ontving geen enkel officieel bod op de 22-jarige Frans-Marokkaanse verdediger.

Behoudens gekke bedragen is Halhal niet te koop, klinkt het duidelijk bij de club. De verdediger blijft dus gewoon in het rood-geel. Hij kwam dit seizoen terug van een uitleenbeurt aan Helmond Sport en groeide intussen al uit tot sterkhouder in de verdediging.

Ondertussen blijft Malinwa wel op zoek naar een vervanger voor Nikola Storm. De club zoekt een flankspeler met snelheid en een goede actie, maar verwacht niet meteen een doorbraak in de onderhandelingen.

Nog één aanvallende kracht

Parthé Mboup (21, ex-RWDM, nu Pau FC) en Aleksandar Cirkovic (23, Ferencvaros) worden genoemd als mogelijke opties. Beide spelers passen in het profiel dat de Mechelaars voor ogen hebben.

Eerder versterkte Malinwa zich al met Maksim Kireev van SK Lierse. Met nog één aanvallende versterking is de kern voor komend seizoen zo goed als rond.

Voorlopig lijkt het dus vooral afwachten Achter de Kazerne, maar de intentie is duidelijk: Halhal blijft, en de zoektocht naar extra offensieve kracht gaat onverminderd voort.