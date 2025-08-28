Met het mes op de keel tegen Lommel: (Gedeelde) Rode lantaarn Lokeren moet dringend eerste punten pakken

Lokeren kent een dramatisch seizoensbegin in de Challenger Pro League. Na drie speeldagen hebben ze evenveel verliespartijen behaald en bengelen ze onderin de stand met nul punten.

Vorig seizoen behaalde Lokeren na een geweldige eindspurt nog de promotieplayoffs en daarin wist het zelf te finale te bereiken. Uiteindelijk bleek Patro Eisden Maasmechelen net een tikkeltje sterker, maar toch was de teneur positief bij de toenmalige promovendus.

Drie nederlagen op rij

Enkele maanden later is dat positieve gevoel ver te zoeken. De competitiestart verloopt allerminst zoals gehoopt, want Lokeren wist nog geen enkel punt te behalen. Ze verloren achtereenvolgens tegen Patro, RWDM en Luik.

Vooral die laatste nederlaag was pijnlijk. Verliezen op het veld van Patro en tegen RWDM is zeker geen schande. Die ploegen worden toch weer bij de top zes verwacht. Maar van het wat meer bescheiden Luik mag in principe niet verloren worden in eigen huis.

Belangrijk duel tegen sterk Lommel

En dus staat er komend weekend behoorlijk wat druk op het duel van Stijn Vreven en zijn jongens. Maar ook nu zal het geen lachertje worden. Lokeren trekt naar Lommel, dat nog niet verloor en de voorbije twee wedstrijden telkens de nul hield.

Komend weekend is de laatste speeldag vooraleer de competitie even wordt gepauzeerd. Er is wel een bekerwedstrijd tegen eerstenationaler Belisia Bilzen. Maar de beker zal voorlopig toch net iets minder prioritait zijn dan de competitie. Lokeren doet er best aan punten te rapen komende zaterdag, want zonder punten de maand augustus afsluiten zou echt wel een blamage zijn.