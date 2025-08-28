SK Beveren ziet wedstrijd verplaatst worden naar zondagmiddag

SK Beveren is uitstekend begonnen aan het Challenger Pro League-seizoen. Na drie speeldagen heeft het nog steeds het maximum van de punten. Samen met KV Kortrijk staat het bovenaan het klassement.

Komend weekend hoopt SK Beveren een vierde opeenvolgende zege van het seizoen te kunnen behalen. Het ontvangt op vrijdag de beloften van KAA Gent, die met vier op negen zeker niet onaardig aan het seizoen zijn begonnen.

Na de wedstrijd is het internationale break en krijgen de clubs dus even een rustpauze. Het weekend van 12 september openen de competities dan opnieuw de deuren, ook in de Challenger Pro League.

Olympic Charleroi - Beveren verplaatst

Normaal gezien zou Beveren op zaterdag 13 september naar Olympic Charleroi, dat eerder deze week zijn coach op straat zette, trekken. Maar die wedstrijd is nu verplaatst naar een later moment binnen datzelfde weekend.

De partij zal nu doorgaan op zondag 14 september. Dat meldt de Pro League Dit omdat er op zaterdag verschillende festiviteiten in en rond Charleroi zijn omwille van de Fêtes de Wallonie. Op zaterdag heeft de politie dus niet voldoende manschappen om de partij te laten doorgaan.

En dus is de wedstrijd verplaatst naar zondag om 16u. Olympic Charleroi, dat samen met Lokeren onderaan het klassement bengelt zonder punten, zal hopen dat het tegen dan al een eerste driepunter te pakken heeft.