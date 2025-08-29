Bondscoach maakt selectie bekend: met Seys, Penders en Vanhoutte drie nieuwe namen, terugkeer Batshuayi

Bondscoach Rudi Garcia heeft zijn selectie voor de wedstrijden tegen Liechtenstein en Kazachstan vrijgegeven. Daar zijn toch weer wat nieuwe of terugkerende namen in te bewonderen. De meest opvallende: Michy Batshuayi, Charles Vanhoutte en Joaquin Seys.

De Rode Duivels bereiden zich voor op een cruciaal tweeluik. Na het 1-1-gelijkspel tegen Noord-Macedonië en de nipte 4-3-zege tegen Wales, is een zes op zes nu een must. Bondscoach Rudi Garcia verraste opnieuw met enkele opvallende keuzes in zijn selectie.

Romelu Lukaku is er niet bij door een blessure bij Napoli. Loïs Openda lijkt de logische vervanger in de spits, terwijl Michy Batshuayi opnieuw opgeroepen werd. Ook de selectie van Charles Vanhoutte was een verrassing.

In de verdediging duikt een nieuw gezicht op met Joaquin Seys van Club Brugge. Toch blijft de achterhoede zorgen baren. Koni De Winter zit wel in de selectie, maar speelde nog geen minuut bij AC Milan. Wout Faes, die bankzitter is bij Leicester, werd niet opgeroepen.

Geen Lammens

Goed nieuws is er tussen de palen: Thibaut Courtois is terug van blessure en opnieuw beschikbaar voor Garcia. Mike Penders is een opvallende nieuwe naam onder de keepers.

Niet iedereen is er bij. Senne Lammens ontbreekt door zijn onzekere transfersituatie, terwijl Dodi Lukebakio geblesseerd afhaakt. Daardoor moet Garcia opnieuw puzzelen met zijn flankaanvallers.

Tot slot blijft het een vraagteken wie de vaste kapitein wordt. In de voorbije interlands droegen Lukaku, De Bruyne, Tielemans en Meunier allemaal de armband. Garcia zal snel duidelijkheid moeten scheppen in de zoektocht naar leiderschap.