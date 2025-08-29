Glenn Claes speelt met Beerschot gastheer voor ex-club Lierse: "Het wordt een beladen wedstrijd"

Op zaterdag kijken Beerschot en Lierse elkaar in de ogen. Een speciale wedstrijd voor middenvelder Glenn Claes, die gastheer speelt voor het team waar hij de voorbije twee seizoenen actief was.

Hoewel Beerschot nog ongeslagen is in de Challenger Pro League, beleven de Antwerpenaren niet meteen de competitiestart van hun dromen. Na een moeizame zege tegen Seraing volgden twee gelijke spelen, waar ze vooral in de laatste tegen Jong Gent niet mochten mopperen met een punt.

Op speeldag vier hoopt Beerschot een eerste thuiszege van het seizoen te behalen. Het ontvangt Lierse, dat vorig weekend zijn eerste driepunter wist te pakken. Het versloeg Eupen na een doelpuntenrijke partij met 3-2.

Glenn Claes tegen ex-club

Voor Glenn Claes zal het hoe dan ook een bijzondere wedstrijd worden. De middenvelder is afkomstig van Lier en voetbalde de voorbije twee seizoenen in geel en zwart. "Het is een affiche waar ik al lang naar uitkijk", vertelde Claes voorafgaand aan de wedstrijd aan Het Nieuwsblad.

Beide teams zullen de partij willen winnen om de voeling met de teams bovenin niet te verliezen en dus verwacht Claes een pittige confrontatie: "Het wordt een beladen wedstrijd die los staat op zichzelf."

Claes trof de voorbije twee seizoenen acht keer raak voor Lierse. Voor Beerschot wist hij nog niet te scoren. Mogelijks doet hij dat komende zaterdag voor het eerst en dat meteen tegen zijn oude club. De aftrap is voorzien om 16u.

Volg K Beerschot VA - Lierse SK live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (30/08).

