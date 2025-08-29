José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?)

José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?)
Foto: © photonews
Fenerbahçe heeft aangekondigd dat José Mourinho zijn functie als technisch directeur bij de club neerlegt. De Portugese coach was sinds het seizoen 2024-2025 actief bij de Turkse topclub.

Het vertrek van Mourinho komt er na het missen van de Champions League. Deze uitschakeling betekent een financiële aderlating en versterkt de druk op het bestuur om snel sportieve keuzes te maken.

De club zal nu op zoek moeten naar een nieuwe technisch directeur die zowel de sportieve ambities kan waarmaken als de jonge talenten kan begeleiden in Europees voetbal. 

Volgens enkele bronnen is Mourinho zelf al in gesprek met mogelijke nieuwe clubs. West Ham United en Nottingham Forest zouden belangstelling hebben voor de ervaren coach.

Voor Mourinho zou een terugkeer naar de Premier League logisch zijn. Hij boekte er al twee keer succes met Chelsea en had eerder ook al Tottenham onder zijn hoede.

In Engeland staat hij nog steeds hoog aangeschreven. Bij Fenerbahçe botste hij regelmatig met bestuur en media over de werking van het Turkse voetbal. Het zou dus niet verrassend zijn als hij zelf de knoop heeft doorgehakt.

