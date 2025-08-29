STVV-spelers zullen rouwband dragen tegen Cercle Brugge

Sint-Truiden opent op vrijdag de zesde speeldag tegen Cercle Brugge. De spelers van de leider in de Jupiler Pro League zullen tijdens de wedstrijd een zwarte rouwband dragen, ter nagedachtenis van de overleden moeder van coach Wouter Vrancken.

Sportief gaat het Wouter Vrancken voor de wind. Sint-Truiden staat met dertien op vijftien bovenaan het Jupiler Pro League-klassement te pronken. Vrijdagavond hopen ze op een nieuwe zege in de uitwedstrijd tegen Cercle Brugge.

Naast het veld beleeft de familie Vrancken een veel zwaardere periode. Donderdag communiceerde STVV dat Wouter Vranckens moeder, Rita, overleden is. Ook vanuit Voetbalkrant.com wensen we nogmaals ons oprechte medeleven te betuigen aan de nabestaanden.



STVV-spelers met rouwband tegen Cercle

De spelers van STVV zullen als eerbetoon aan Rita met een zwarte rouwband aantreden in de wedstrijd tegen Cercle. Dat schrijft Sporza in aanloop naar de vrijdagavondwedstrijd.

Verwacht wordt dat ook Wouter Vrancken zelf aanwezig zal zijn op Jan Breydel en zijn team zal aansturen van aan de zijlijn. Mits een nieuwe zege blijft STVV tot minstens na de interlandpauze het klassement aanvoeren.

Cercle gaat dan weer op zoek naar een derde zege op rij. Het belooft een spannende wedstrijd te worden, al is voetbal uiteraard slechts een bijzaak in vergelijking met het leed waar Wouter Vrancken en zijn familie op dit moment door moeten.