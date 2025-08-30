Johan Boskamp heeft duidelijke mening over verrassing van Rudi Garcia

Johan Boskamp heeft duidelijke mening over verrassing van Rudi Garcia
Rudi Garcia selecteerde Joaquin Seys, Mike Penders en Charles Vanhoutte bij de Rode Duivels. Johan Boskamp is tevreden en ziet vooral kansen voor Openda nu Lukaku geblesseerd is.

Bondscoach Rudi Garcia maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de komende interlandperiode. Met Joaquin Seys, Mike Penders en Charles Vanhoutte zitten er toch enkele nieuwe namen bij. Johan Boskamp is er tevreden over.

"Goeie keuze. Verdiend ook, zeker in het geval van Vanhoutte en Seysie", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Penders kan ik me niet over uitspreken, buiten het feit dat ik Strasbourg op sportief vlak lager inschat dan Genk. Dan was ie beter nog een jaartje gebleven."

Alleen kon dat niet, want Penders moest terug naar Chelsea dat hem niet opnieuw aan Genk wou uitlenen. Maar het loopt dus goed voor de doelman. Verder besloot Garcia om opnieuw beroep te doen op Michy Batshuayi.

"Ook een verrassing, want we waren hem de laatste jaren toch een beetje uit het oog verloren", klinkt het bij Boskamp. Sinds februari dit jaar speelt Batshuayi bij Eintracht Frankfurt, waar hij drie keer scoorde in 12 wedstrijden.

"Maar door de blessure van Lukaku wordt dit toch vooral een uitgelezen kans voor Openda om wat vertrouwen op te doen bij de nationale ploeg. Zeker tegen laagvliegers als Liechtenstein en Kazachstan", besluit Boskamp.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

WK Kwalificatie (Europa)
België

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 5
Kazachstan Kazachstan 04/09 Wales Wales
Georgië Georgië 04/09 Turkije Turkije
Slovakije Slovakije 04/09 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 04/09 Polen Polen
Luxemburg Luxemburg 04/09 Noord-Ierland Noord-Ierland
Liechtenstein Liechtenstein 04/09 België België
Bulgarije Bulgarije 04/09 Spanje Spanje
Litouwen Litouwen 04/09 Malta Malta
Moldavië Moldavië 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 Tsjechië Tsjechië
Oekraïne Oekraïne 05/09 Frankrijk Frankrijk
Denemarken Denemarken 05/09 Schotland Schotland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 05/09 Kroatië Kroatië
Griekenland Griekenland 05/09 Wit-Rusland Wit-Rusland
Zwitserland Zwitserland 05/09 Kosovo Kosovo
Italië Italië 05/09 Estland Estland
IJsland IJsland 05/09 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Slovenië Slovenië 05/09 Zweden Zweden
Letland Letland 06/09 Servië Servië
Engeland Engeland 06/09 Andorra Andorra
Oostenrijk Oostenrijk 06/09 Cyprus Cyprus
Ierland Ierland 06/09 Hongarije Hongarije
San Marino San Marino 06/09 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Armenië Armenië 06/09 Portugal Portugal
Litouwen Litouwen 06/09 Nederland Nederland

