Johan Boskamp heeft duidelijke mening over verrassing van Rudi Garcia

Rudi Garcia selecteerde Joaquin Seys, Mike Penders en Charles Vanhoutte bij de Rode Duivels. Johan Boskamp is tevreden en ziet vooral kansen voor Openda nu Lukaku geblesseerd is.

Bondscoach Rudi Garcia maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de komende interlandperiode. Met Joaquin Seys, Mike Penders en Charles Vanhoutte zitten er toch enkele nieuwe namen bij. Johan Boskamp is er tevreden over.

"Goeie keuze. Verdiend ook, zeker in het geval van Vanhoutte en Seysie", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Penders kan ik me niet over uitspreken, buiten het feit dat ik Strasbourg op sportief vlak lager inschat dan Genk. Dan was ie beter nog een jaartje gebleven."

Alleen kon dat niet, want Penders moest terug naar Chelsea dat hem niet opnieuw aan Genk wou uitlenen. Maar het loopt dus goed voor de doelman. Verder besloot Garcia om opnieuw beroep te doen op Michy Batshuayi.

"Ook een verrassing, want we waren hem de laatste jaren toch een beetje uit het oog verloren", klinkt het bij Boskamp. Sinds februari dit jaar speelt Batshuayi bij Eintracht Frankfurt, waar hij drie keer scoorde in 12 wedstrijden.

"Maar door de blessure van Lukaku wordt dit toch vooral een uitgelezen kans voor Openda om wat vertrouwen op te doen bij de nationale ploeg. Zeker tegen laagvliegers als Liechtenstein en Kazachstan", besluit Boskamp.