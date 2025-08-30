KV Mechelen-spits Lion Lauberbach, een week later de held, heeft uitgesproken mening over kansen tegen Antwerp

Wat een verschil een week kan maken. Van de gemiste kansen tegen Antwerp ging Lauberbach naar een absolute heldenrol in KV Mechelen - La Louvière.

"Ik weet niet wat ik moet voelen, maar ik ben heel blij", aldus Lauberbach nadat hij in de slotfase de 2-2 en 3-2 lukte. Na afgelopen zondag op de Bosuil was er nog de nodige kritiek. "Het kan me niet schelen wat andere mensen zeggen. Vorige week was ik niet de enige die kansen miste, vandaag hadden ook meerdere spelers kansen", verdedigt hij zich.

KV Mechelen creëert alvast de kansen, ook niet onbelangrijk. De naam van Lauberbach werd door de aanhang luidkeels gescandeerd Achter de Kazerne. "Het is gek, dit geeft me kippenvel." Hij had zelfs al vroeger de 3-2 kunnen maken. "Ik was nog wat aan het balen van die kopkans. De keeper was slechts een meter ver weg van mij, dat was niet zo makkelijk."



Lauberbach in extremis matchwinnaar

Lauberbach slaagde er dan wel in om de knop om te draaien. "Ik richtte me gewoon op de volgende kans. Ik zocht de juiste positie en werd vrijgelaten." De rest is geschiedenis. Het is wel een feit dat La Louvière een harde noot om kraken was voor KV Mechelen. "Je ziet in deze competitie dat elke tegenstander moeilijk te bespelen is en je telkens actie moet ondernemen."

Heel KV Mechelen gunt Lauberbach dit succes zo hard. "We zijn zo blij voor Lion. Hij werkt zo hard, hij doet er alles voor. Lion verdient zijn twee doelpunten enorm", looft Rob Schoofs zijn ploegmaat. "Hij maakt uit het niets de 2-2 en dat doelpunt brengt ons weer helemaal in de wedstrijd. Ik ben heel tevreden dat Lion het met zijn tweede kan afmaken."

Ideale reactie van KVM-spits

"Hij is heel belangrijk voor onze ploeg", benadrukt Schoofs ook nog eens. Trainer Vanderbiest kon ook alleen maar gelukkig zijn met de invalbeurt van de Duitser. "Het hoeft niet altijd negatief te zijn als je op de bank start. Lion reageert natuurlijk op de best mogelijke manier. Benito Raman heeft als invaller het verschil gemaakt in Westerlo, Lion doet het nu ook."