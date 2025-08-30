Nu in de Challenger Pro League, maar wel héél grote ambities: "Ik wil voor Barcelona spelen"

Jesper Tolinsson vierde afgelopen weekend zijn langverwachte comeback bij Lommel SK. Tegen Francs Borains verscheen hij verrassend als rechtsachter aan de aftrap. De Zweed is opgelucht dat hij na een slepende blessure eindelijk weer minuten kan maken.

Zijn blessure hield hem maar liefst 22 weken aan de kant. “Het was een gecompliceerde heupblessure die erger bleek dan verwacht", vertelt Tolinsson in HBvL. “Ik ben nu fit, maar die periode zal ik niet snel vergeten. Het was zwaar, zowel fysiek als mentaal.”

Ondanks die tegenslagen blijft de verdediger ambitieus. Zijn ultieme droom? Spelen voor FC Barcelona. “Ik heb de ambitie om voor Barça te spelen. Het zal alle arbeid waard zijn. Ook als ik dat doel niet bereik, accepteer ik dat, maar dan weet ik dat ik er alles aan heb gedaan.”

Aanvallend meer bijbrengen

Zijn arbeidsethos is intussen zijn handelsmerk geworden in Lommel. “Ik train altijd extra, op en naast het veld", legt hij uit. “Het is bijna een verslaving, maar wel een goede. Hard werken hoort bij wie ik ben als speler.”

Toch ziet hij ook nog werkpunten in zijn spel. Zo hoopt hij binnenkort zijn eerste doelpunt voor Lommel te scoren. “Ik moet in aanvallend opzicht meer brengen, bijvoorbeeld bij hoekschoppen", geeft hij zelfkritisch toe.

Met bijna 70 wedstrijden voor de Limburgse club op de teller en zijn herwonnen fitheid, wil Tolinsson dit seizoen een sleutelrol spelen. “Ik ben klaar om weer alles te geven voor Lommel", klinkt het vastberaden.