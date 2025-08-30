Nu in de Challenger Pro League, maar wel héél grote ambities: "Ik wil voor Barcelona spelen"

Nu in de Challenger Pro League, maar wel héél grote ambities: "Ik wil voor Barcelona spelen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jesper Tolinsson vierde afgelopen weekend zijn langverwachte comeback bij Lommel SK. Tegen Francs Borains verscheen hij verrassend als rechtsachter aan de aftrap. De Zweed is opgelucht dat hij na een slepende blessure eindelijk weer minuten kan maken.

Zijn blessure hield hem maar liefst 22 weken aan de kant. “Het was een gecompliceerde heupblessure die erger bleek dan verwacht", vertelt Tolinsson in HBvL. “Ik ben nu fit, maar die periode zal ik niet snel vergeten. Het was zwaar, zowel fysiek als mentaal.”

Ondanks die tegenslagen blijft de verdediger ambitieus. Zijn ultieme droom? Spelen voor FC Barcelona. “Ik heb de ambitie om voor Barça te spelen. Het zal alle arbeid waard zijn. Ook als ik dat doel niet bereik, accepteer ik dat, maar dan weet ik dat ik er alles aan heb gedaan.”

Aanvallend meer bijbrengen

Zijn arbeidsethos is intussen zijn handelsmerk geworden in Lommel. “Ik train altijd extra, op en naast het veld", legt hij uit. “Het is bijna een verslaving, maar wel een goede. Hard werken hoort bij wie ik ben als speler.”

Toch ziet hij ook nog werkpunten in zijn spel. Zo hoopt hij binnenkort zijn eerste doelpunt voor Lommel te scoren. “Ik moet in aanvallend opzicht meer brengen, bijvoorbeeld bij hoekschoppen", geeft hij zelfkritisch toe.

Met bijna 70 wedstrijden voor de Limburgse club op de teller en zijn herwonnen fitheid, wil Tolinsson dit seizoen een sleutelrol spelen. “Ik ben klaar om weer alles te geven voor Lommel", klinkt het vastberaden.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Lommel SK - KSC Lokeren live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lommel SK
KSC Lokeren
Jesper Tolinsson

Meer nieuws

Transferrecord voor Genk op komst: 'Zoveel mogen Limburgers bijschrijven op de rekening voor Tolu'

Transferrecord voor Genk op komst: 'Zoveel mogen Limburgers bijschrijven op de rekening voor Tolu'

11:20
LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo?

LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo?

11:15
"Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen

"Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen

11:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Pantović - Faes

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Pantović - Faes

10:36
Als Dender een coach zoekt... Deze staat te trappelen om aan de slag te gaan: "Ik keer zo snel mogelijk terug"

Als Dender een coach zoekt... Deze staat te trappelen om aan de slag te gaan: "Ik keer zo snel mogelijk terug"

10:20
1
Zware klap voor Cercle Brugge: transfertarget in laatste instantie gekaapt

Zware klap voor Cercle Brugge: transfertarget in laatste instantie gekaapt

10:36
2
LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

10:10
Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller'

Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller'

10:30
4
Johan Boskamp uit kritiek aan het adres van Marc Wilmots

Johan Boskamp uit kritiek aan het adres van Marc Wilmots

10:00
2
Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin

Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin

09:30
7
Trainer Fred Vanderbiest zet de puntjes op de i na wel héél ambitieuze uitspraken van KV Mechelen-speler Interview

Trainer Fred Vanderbiest zet de puntjes op de i na wel héél ambitieuze uitspraken van KV Mechelen-speler

09:15
Twee belangrijke spelers keren terug, maar nog drie geblesseerden bij Union tegen Anderlecht

Twee belangrijke spelers keren terug, maar nog drie geblesseerden bij Union tegen Anderlecht

09:02
Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht?

Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht?

08:41
12
Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international

Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international

08:30
11
🎥 Tweede puntenverlies van STVV: Wouter Vrancken streng na gelijkspel tegen Cercle Brugge Reactie

🎥 Tweede puntenverlies van STVV: Wouter Vrancken streng na gelijkspel tegen Cercle Brugge

08:00
1
Nieuwe belangrijke pion binnen KAA Gent heeft verleden bij ... Club Brugge

Nieuwe belangrijke pion binnen KAA Gent heeft verleden bij ... Club Brugge

08:10
7
Grijpt Euvrard meteen in bij Standard? Hier is de waarschijnlijke opstelling van de Rouches

Grijpt Euvrard meteen in bij Standard? Hier is de waarschijnlijke opstelling van de Rouches

07:40
Antwerp schakelt snel: middenvelder op komst naar Bosuil

Antwerp schakelt snel: middenvelder op komst naar Bosuil

07:21
3
Coach Thorsten Fink geeft jeugd vertrouwen: Genk-talent debuteert in Europa League

Coach Thorsten Fink geeft jeugd vertrouwen: Genk-talent debuteert in Europa League

06:15
Geen Rode Duivel meer: 'Wout Faes steekt tandje bij in onderhandelingen'

Geen Rode Duivel meer: 'Wout Faes steekt tandje bij in onderhandelingen'

07:00
Ontslagen worden is niet altijd erg: zoveel verdient José Mourinho aan ontslagpremies

Ontslagen worden is niet altijd erg: zoveel verdient José Mourinho aan ontslagpremies

06:30
1
Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge Reactie

Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge

23:40
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Minda - Halhal - Dolberg - Stassin - Vanhoutte - Pantović - Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Minda - Halhal - Dolberg - Stassin - Vanhoutte - Pantović - Stroeykens

23:00
STVV blijft ongeslagen, maar moet tevreden zijn met een punt bij Cercle Brugge

STVV blijft ongeslagen, maar moet tevreden zijn met een punt bij Cercle Brugge

22:44
📷 'Vertrekt hij dan toch nog? Deze club lijkt het meest interesse te hebben in Alan Minda'

📷 'Vertrekt hij dan toch nog? Deze club lijkt het meest interesse te hebben in Alan Minda'

23:00
Twee leiders van Challenger Pro League in actie: eerste puntenverlies?

Twee leiders van Challenger Pro League in actie: eerste puntenverlies?

21:57
Peter Vandenbempt reageert op feit dat Genk geen enkele Rode Duivel in zijn rangen heeft

Peter Vandenbempt reageert op feit dat Genk geen enkele Rode Duivel in zijn rangen heeft

22:30
10
Geen Sacha Boey in de selectie: Rudi Garcia legt uit waarom

Geen Sacha Boey in de selectie: Rudi Garcia legt uit waarom

21:50
"Hij zou stoppen": de onthullingen van de vader van Kevin De Bruyne over het vervolg van zijn carrière

"Hij zou stoppen": de onthullingen van de vader van Kevin De Bruyne over het vervolg van zijn carrière

21:40
Vanderbiest laat zich uit over contractverlenging van KVM-spits Raman én geruchten: "Dan ben je niet meer belangrijk" Interview

Vanderbiest laat zich uit over contractverlenging van KVM-spits Raman én geruchten: "Dan ben je niet meer belangrijk"

21:20
'Andi Zeqiri weigert aanbod van ploeg uit Champions League'

'Andi Zeqiri weigert aanbod van ploeg uit Champions League'

21:00
2
Sleutelspeler vindt niet dat hij vorig seizoen faalde: Kerim Mrabti is glashelder over contractsituatie bij KV Mechelen Interview

Sleutelspeler vindt niet dat hij vorig seizoen faalde: Kerim Mrabti is glashelder over contractsituatie bij KV Mechelen

20:40
2
Fikse tegenvaller voor Anderlecht: Blessure voor Adriano Bertaccini?

Fikse tegenvaller voor Anderlecht: Blessure voor Adriano Bertaccini?

20:20
'Deze club wil Halhal wegplukken bij KV Mechelen en krijgt nog concurrentie'

'Deze club wil Halhal wegplukken bij KV Mechelen en krijgt nog concurrentie'

20:00
3
'Twee problemen duiken op bij transfer van Kasper Dolberg naar Celtic'

'Twee problemen duiken op bij transfer van Kasper Dolberg naar Celtic'

19:40
7
Anderlecht wordt in heel Europa door de mangel gehaald: "Ze werden opgegeten"

Anderlecht wordt in heel Europa door de mangel gehaald: "Ze werden opgegeten"

19:20

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 4
KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 3-0 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 16:00 Lierse SK Lierse SK
Seraing Seraing 20:00 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Luik FC Luik FC 20:00 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Eupen Eupen 20:00 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 20:00 KSC Lokeren KSC Lokeren
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 31/08 Jong Genk Jong Genk

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst FCBalto FCBalto over Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge Essevee for ever Essevee for ever over DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op" Stefaan_82 Stefaan_82 over Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international TIGERMANIA TIGERMANIA over Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht? Boktor Boktor over Peter Vandenbempt reageert op feit dat Genk geen enkele Rode Duivel in zijn rangen heeft stephen king stephen king over 🎥 Na tweede puntenverlies van STVV: Wouter Vrancken streng na gelijkspel tegen Cercle Brugge Dog3 Dog3 over KV Mechelen - La Louvière: - DenC DenC over Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Johan Boskamp uit kritiek aan het adres van Marc Wilmots Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved