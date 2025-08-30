Rob Schoofs vecht tegen tranen en vertelt emotioneel verhaal na overlijden van oma: "Ik had niet gedacht hier te zijn"

Dit betekende zoveel meer, kon je meteen van het gezicht van Rob Schoofs aflezen. Zijn grootmoeder overleed eerder deze week. Zijn doelpunt in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen La Louvière draagt de aanvoerder van KV Mechelen aan haar op.

"Het is een heel moeilijke en heftige week geweest voor mij, na het plotse overlijden van mijn oma voorbije dinsdag. Zij betekende heel veel voor mij", vertelt Rob Schoofs ons na de match in de mixed zone, vechtend tegen de tranen. "De eerste dagen waren heel moeilijk, ik had toen niet gedacht nu hier te zijn. Ik heb alleen gisteren meegetraind."

Het was dus absoluut niet vanzelfsprekend dat hij zaterdag tussen de lijnen kwam. "Je kunt wel thuis blijven zitten, maar naar het einde van de week toe wilde ik toch weer graag bij de ploeg komen. Ik wilde weer onder de mensen en onder de vrienden hier komen. Iedereen heeft mij enorm gesteund. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dan doet het wel deugd om op het veld te kunnen komen en te kunnen scoren."



Ingetogen viering van Rob Schoofs

Het spreekt voor zich naar wie zijn eerste gedachten daarna gingen. "Als je dan kunt scoren, kun je dat doelpunt natuurlijk opdragen aan je oma, die er altijd is geweest voor mij. Ook de laatste wedstrijden was ze erbij. Dit zijn moeilijke momenten, maar ik ben blij dat ik toch heb kunnen spelen en heb kunnen scoren voor haar. Natuurlijk bleef ik na mijn doelpunt ingetogen. Het doet wel deugd om het zo af te sluiten."

Trainer Fred Vanderbiest zag hoe Schoofs afzag na het overlijden van zijn grootmoeder. "Het gebeurde dinsdagavond heel plots, na een val bij haar thuis. Het heeft heel lang geduurd voor we beslist hebben om Rob op te stellen. Woensdag was het nog totaal onhaalbaar. Donderdagavond gaf hij aan dat hij er toch bij wilde zijn."

Schoofs speelt in dienst van de ploeg

Tot tevredenheid van Vanderbiest uiteraard. "Soms helpt het om in uw gewoon stramien terecht te komen om zaken een plaats te geven. We zagen misschien niet de beste Rob, maar hij speelde wel in dienst van de ploeg. Zijn wissel had met alles te maken: het fysieke, het mentale. Qua emoties is het een zware week geweest voor hem."