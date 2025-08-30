Reactie Rob Schoofs vecht tegen tranen en vertelt emotioneel verhaal na overlijden van oma: "Ik had niet gedacht hier te zijn"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
| 0 reacties
Rob Schoofs vecht tegen tranen en vertelt emotioneel verhaal na overlijden van oma: "Ik had niet gedacht hier te zijn"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dit betekende zoveel meer, kon je meteen van het gezicht van Rob Schoofs aflezen. Zijn grootmoeder overleed eerder deze week. Zijn doelpunt in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen La Louvière draagt de aanvoerder van KV Mechelen aan haar op.

"Het is een heel moeilijke en heftige week geweest voor mij, na het plotse overlijden van mijn oma voorbije dinsdag. Zij betekende heel veel voor mij", vertelt Rob Schoofs ons na de match in de mixed zone, vechtend tegen de tranen. "De eerste dagen waren heel moeilijk, ik had toen niet gedacht nu hier te zijn. Ik heb alleen gisteren meegetraind."

Het was dus absoluut niet vanzelfsprekend dat hij zaterdag tussen de lijnen kwam. "Je kunt wel thuis blijven zitten, maar naar het einde van de week toe wilde ik toch weer graag bij de ploeg komen. Ik wilde weer onder de mensen en onder de vrienden hier komen. Iedereen heeft mij enorm gesteund. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dan doet het wel deugd om op het veld te kunnen komen en te kunnen scoren."

Lees ook... KV Mechelen-spits Lion Lauberbach, een week later de held, heeft uitgesproken mening over kansen tegen Antwerp

Ingetogen viering van Rob Schoofs

Het spreekt voor zich naar wie zijn eerste gedachten daarna gingen. "Als je dan kunt scoren, kun je dat doelpunt natuurlijk opdragen aan je oma, die er altijd is geweest voor mij. Ook de laatste wedstrijden was ze erbij. Dit zijn moeilijke momenten, maar ik ben blij dat ik toch heb kunnen spelen en heb kunnen scoren voor haar. Natuurlijk bleef ik na mijn doelpunt ingetogen. Het doet wel deugd om het zo af te sluiten."

Trainer Fred Vanderbiest zag hoe Schoofs afzag na het overlijden van zijn grootmoeder. "Het gebeurde dinsdagavond heel plots, na een val bij haar thuis. Het heeft heel lang geduurd voor we beslist hebben om Rob op te stellen. Woensdag was het nog totaal onhaalbaar. Donderdagavond gaf hij aan dat hij er toch bij wilde zijn."

Schoofs speelt in dienst van de ploeg

Tot tevredenheid van Vanderbiest uiteraard. "Soms helpt het om in uw gewoon stramien terecht te komen om zaken een plaats te geven. We zagen misschien niet de beste Rob, maar hij speelde wel in dienst van de ploeg. Zijn wissel had met alles te maken: het fysieke, het mentale. Qua emoties is het een zware week geweest voor hem."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière
KV Mechelen
Rob Schoofs

Meer nieuws

KV Mechelen-spits Lion Lauberbach, een week later de held, heeft uitgesproken mening over kansen tegen Antwerp Reactie

KV Mechelen-spits Lion Lauberbach, een week later de held, heeft uitgesproken mening over kansen tegen Antwerp

19:15
Na minuut 89 van 1-2 naar 3-2! Lion Lauberbach deze keer de grote held van Malinwa en laat La Louvière achter met kater

Na minuut 89 van 1-2 naar 3-2! Lion Lauberbach deze keer de grote held van Malinwa en laat La Louvière achter met kater

17:59
Publiekslieveling van Genk is weer helemaal terug: JPL-clubs zijn gewaarschuwd voor 'nieuw' wapen

Publiekslieveling van Genk is weer helemaal terug: JPL-clubs zijn gewaarschuwd voor 'nieuw' wapen

22:55
Hebben Castagne en Meunier een probleem? Seys lijkt nu al klaar om hun rol over te nemen

Hebben Castagne en Meunier een probleem? Seys lijkt nu al klaar om hun rol over te nemen

23:00
Smaakmaker bij Sporting Charleroi kruidt de levensbelangrijke overwinning tegen FC Dender

Smaakmaker bij Sporting Charleroi kruidt de levensbelangrijke overwinning tegen FC Dender

22:43
Westerlo-trainer Issame Charaï na "oververdiende" zege tegen Antwerp: "Deze overwinning willen we aan hem schenken"

Westerlo-trainer Issame Charaï na "oververdiende" zege tegen Antwerp: "Deze overwinning willen we aan hem schenken"

22:15
Olivier Renard zal op de komende dagen afgerekend worden: sportief directeur Anderlecht heeft véél werk

Olivier Renard zal op de komende dagen afgerekend worden: sportief directeur Anderlecht heeft véél werk

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Kompany - Jackson - Ordonez - Geertruida - Openda - Onyedika - Woltemade

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Kompany - Jackson - Ordonez - Geertruida - Openda - Onyedika - Woltemade

22:00
"Spelende legendes": Bart Verhaeghe haalt de loftrompet boven voor twee Club Brugge-spelers

"Spelende legendes": Bart Verhaeghe haalt de loftrompet boven voor twee Club Brugge-spelers

21:40
🎥 Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk na eerste nederlaag van het seizoen: "Dat is het enige positieve"

🎥 Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk na eerste nederlaag van het seizoen: "Dat is het enige positieve"

21:05
2
Onverwachte gebeurtenis verstoort de plannen van Vincent Kompany bij Bayern: weeral mis

Onverwachte gebeurtenis verstoort de plannen van Vincent Kompany bij Bayern: weeral mis

22:00
Weeral geen spoor van Ordonez in Brugse selectie, maar ook nog aantal andere opmerkelijke afwezigen

Weeral geen spoor van Ordonez in Brugse selectie, maar ook nog aantal andere opmerkelijke afwezigen

21:00
1
Vertrekken er nog sterkhouders bij Cercle Brugge? Technisch directeur geef duiding bij dossier Nazinho Reactie

Vertrekken er nog sterkhouders bij Cercle Brugge? Technisch directeur geef duiding bij dossier Nazinho

20:15
2
Westerlo smeert Antwerp eerste nederlaag van het seizoen aan: Doumbia zal niet goed slapen

Westerlo smeert Antwerp eerste nederlaag van het seizoen aan: Doumbia zal niet goed slapen

20:11
Johan Boskamp heeft duidelijke mening over verrassing van Rudi Garcia

Johan Boskamp heeft duidelijke mening over verrassing van Rudi Garcia

21:20
Union doet het heel anders (en beter) dan Anderlecht: "Het werkt niet om 30 spelers in de kern te hebben"

Union doet het heel anders (en beter) dan Anderlecht: "Het werkt niet om 30 spelers in de kern te hebben"

20:00
2
Massale paniek na Chelsea-Fulham: politie pakt tiener op die 'gewapend' was en gekleed was in helm en kogelvrije vest

Massale paniek na Chelsea-Fulham: politie pakt tiener op die 'gewapend' was en gekleed was in helm en kogelvrije vest

20:30
Wie staat er op Union in de spits bij Anderlecht? Eentje die zich absoluut niet mag blesseren of eentje die weg wil?

Wie staat er op Union in de spits bij Anderlecht? Eentje die zich absoluut niet mag blesseren of eentje die weg wil?

19:30
1
Genk met geen enkele speler bij de Rode Duivels: "Dat voelt in Limburg toch als een kaakslag"

Genk met geen enkele speler bij de Rode Duivels: "Dat voelt in Limburg toch als een kaakslag"

19:00
2
Zware klap voor Ordonez: Marseille lijkt transfer op te geven en richt pijlen op ander target

Zware klap voor Ordonez: Marseille lijkt transfer op te geven en richt pijlen op ander target

18:30
11
Sebaoui scoort zijn eerste voor STVV, Vrancken benoemt zijn grootste werkpunt Reactie

Sebaoui scoort zijn eerste voor STVV, Vrancken benoemt zijn grootste werkpunt

17:15
Ze blijven proberen: Duitsers willen Raphael Onyedika toch nog weghalen bij Club Brugge

Ze blijven proberen: Duitsers willen Raphael Onyedika toch nog weghalen bij Club Brugge

17:30
1
Meer dan 40 miljoen euro: Rode Duivel Loïs Openda op weg naar de uitgang bij RB Leipzig?

Meer dan 40 miljoen euro: Rode Duivel Loïs Openda op weg naar de uitgang bij RB Leipzig?

18:00
1
Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet voor Anderlecht

Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet voor Anderlecht

16:30
"Ik heb geen behoefte aan een ster": Marc Brys spaart Liverpool-aanvaller Hugo Ekitiké niet

"Ik heb geen behoefte aan een ster": Marc Brys spaart Liverpool-aanvaller Hugo Ekitiké niet

17:00
1
Spectaculaire coup: Belgische tweedeklasser haalt Argentijnse parel binnen

Spectaculaire coup: Belgische tweedeklasser haalt Argentijnse parel binnen

16:46
Deal is rond: 'Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) vertrek bij Leipzig en heeft nieuwe club helemaal beet'

Deal is rond: 'Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) vertrek bij Leipzig en heeft nieuwe club helemaal beet'

16:00
4
Club Brugge klopt Feyenoord in voorbereiding op Super League

Club Brugge klopt Feyenoord in voorbereiding op Super League

20:15
Strijd om derde plaats lijkt indicator voor hyperspanning voor OH Leuven in finale

Strijd om derde plaats lijkt indicator voor hyperspanning voor OH Leuven in finale

17:45
LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

10:10
Trainer Fred Vanderbiest zet de puntjes op de i na wel héél ambitieuze uitspraken van KV Mechelen-speler Interview

Trainer Fred Vanderbiest zet de puntjes op de i na wel héél ambitieuze uitspraken van KV Mechelen-speler

09:15
Nice duwt door voor Vanhoutte: bal ligt in het kamp van Union

Nice duwt door voor Vanhoutte: bal ligt in het kamp van Union

15:30
STVV en Dender strijden om groot Afrikaans talent en krijgen hetzelfde antwoord

STVV en Dender strijden om groot Afrikaans talent en krijgen hetzelfde antwoord

14:30
1
Een jaar gelden wou Union SG hem, nu wordt hij voor 85 miljoen euro verkocht

Een jaar gelden wou Union SG hem, nu wordt hij voor 85 miljoen euro verkocht

15:00
Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn

Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn

14:00
4
Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt

Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt

13:02
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 31/08 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Birger J. Birger J. over Zware klap voor Ordonez: Marseille lijkt transfer op te geven en richt pijlen op ander target SeniorClub SeniorClub over Meer dan 40 miljoen euro: Rode Duivel Loïs Openda op weg naar de uitgang bij RB Leipzig? Birger J. Birger J. over Transferexpert Santi Aouna onthult: Ordonez wil niet meer spelen voor Club Brugge nadat hij hoort wat blauw-zwart deed franchi franchi over Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin SeniorClub SeniorClub over Genk met geen enkele speler bij de Rode Duivels: "Dat voelt in Limburg toch als een kaakslag" SeniorClub SeniorClub over Deal is rond: 'Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) vertrek bij Leipzig en heeft nieuwe club helemaal beet' DKMA DKMA over Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt Sv1978 Sv1978 over AEK Athene - Anderlecht: 2-0 Joe Joe over Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht? Groen Groen over Vertrekken er nog sterkhouders bij Cercle Brugge? Technisch directeur helder over dossier Nazinho Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved