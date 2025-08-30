Spectaculaire coup: Belgische tweedeklasser haalt Argentijnse parel binnen

Het was al langer duidelijk dat RFC Luik nog niet klaar was op de transfermarkt, en de club levert nu een statement. In de slotdagen van de mercato hebben de Luikenaars hun offensieve target beet: Darío Sarmiento komt de rangen versterken.

De 22-jarige Argentijn, opgeleid bij Estudiantes, komt over van Tigre en wordt voor één seizoen gehuurd. Met passages bij de reserven van Manchester City en Girona op zijn cv, brengt hij ervaring uit topomgevingen mee naar de Vurige Stede.

Coach Gaëtan Englebert krijgt er een creatieve en technisch vaardige speler bij. Sarmiento kan zowel op de flanken als in een meer centrale rol uit de voeten. “Hij heeft een uitstekend linkerbeen en een gevaarlijke trap”, klinkt het lovend in Luik.

Voorlopig moeten de fans nog even geduld hebben: Sarmiento is pas vrijdag in België aangekomen en mist daardoor het duel tegen Patro Maasmechelen. Zijn debuut in de rood-blauwe kleuren laat dus nog even op zich wachten.

De speler zelf kijkt alvast enorm uit naar zijn nieuwe uitdaging. “Ik voel me al heel welkom en ben blij dat ik deze stap kan zetten. Ik wil het team helpen zijn doelen te bereiken, mezelf blijven ontwikkelen en vooral veel minuten maken”, aldus de nieuwkomer.

Met deze komst zet RFC Luik opnieuw een stap vooruit in zijn ambitie om een stevige rol te spelen in de reeks. Sarmiento moet voor extra concurrentie zorgen in de aanval en kan wel eens de creatieve injectie worden die de ploeg naar een hoger niveau tilt.

